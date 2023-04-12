4 способа раскоксовки мотора: какому можно доверять

Фото: Drive2.ru (pilich)
Если двигатель начал кушать масло, да и вообще работает как-то не так, автовладелец напрягается. Однако отдавать деньги за капиталку никто не спешит. Граждане выбирают менее затратный путь. Такой, как раскоксовка. О том, какой метод выбрать для этой операции, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Падение компрессии в цилиндрах, которое сопровождается резким угаром смазки, обычно происходит из-за снижения подвижности поршневых колец. Причина — образование на них нагара и отложений.

Первый способ удаления нечистот — дедовский. В цилиндры слегка прогретого «движка» заливают сильные растворители вроде керосина и ацетона. Для загустения добавляют масло. Идея следующая: состав проникает в район поршневых колец, разъедает нагар и стекает в картер. Для этого мотор оставляют в покое на сутки, после чего цилиндры продувают, лубрикант меняют и только потом запускают стальное «сердце». Остатки «варева» сгорают из-за высокой температуры.

Применяют и гидроперит, то есть смесь перекиси водорода с карбамидом. Такая химия действительно хорошо отмывает детали от нагара. Именно поэтому ее широко используют при ремонте. Скажем, когда пробило прокладку. О том, как именно средство попадает в двигатель, расскажем ниже.

Можно использовать и присадки, приобретенные в автомагазине. Здесь нужно выбирать так называемые пенные очистители, потому как состав задерживается в цилиндрах дольше обычных жидкостей.

Фото: Drive2.ru (KorDan4222)

Наконец, грязь удаляют и механически. Правда, для этого нужно частично разобрать силовой агрегат. Что же из этого арсенала лучше всего использовать?

Первые два метода опасны тем, что непонятно — как сильный растворитель может точно попасть на кольца. А ведь он способен повредить и то, что растворять не нужно. Скажем, различные прокладки и уплотнения. Это может очень сильно навредить мотору: лечим одно, а калечим другое.

Так что не стоит радоваться простоте методов, когда «жижу» заливают в свечные колодцы или если раствор гидроперита через капельницу подают во впускной коллектор. Куда в итоге попадет препарат — ни один мастер вам точно не скажет.

Что касается присадок, то они сильно помочь тоже не могут. Их используют лишь для профилактики. И то редко, ведь едкие химикаты так же будут воздействовать на различные резинотехнические изделия.

Механический способ самый надежный, но и дорогой. При частичной разборке можно вообще не раскоксовывать поршни, а заменить их новыми. Обычно для этого не требуется расточка цилиндров под ремонтный размер. Вот тогда за чистоту агрегата действительно переживать не придется.

двигатель, ДВС, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
12 апреля 2023
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