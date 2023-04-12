4 способа раскоксовки мотора: какому можно доверять

Наконец, грязь удаляют и механически. Правда, для этого нужно частично разобрать силовой агрегат. Что же из этого арсенала лучше всего использовать?

Первые два метода опасны тем, что непонятно — как сильный растворитель может точно попасть на кольца. А ведь он способен повредить и то, что растворять не нужно. Скажем, различные прокладки и уплотнения. Это может очень сильно навредить мотору: лечим одно, а калечим другое.

Так что не стоит радоваться простоте методов, когда «жижу» заливают в свечные колодцы или если раствор гидроперита через капельницу подают во впускной коллектор. Куда в итоге попадет препарат — ни один мастер вам точно не скажет.

Что касается присадок, то они сильно помочь тоже не могут. Их используют лишь для профилактики. И то редко, ведь едкие химикаты так же будут воздействовать на различные резинотехнические изделия.

Механический способ самый надежный, но и дорогой. При частичной разборке можно вообще не раскоксовывать поршни, а заменить их новыми. Обычно для этого не требуется расточка цилиндров под ремонтный размер. Вот тогда за чистоту агрегата действительно переживать не придется.