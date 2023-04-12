4 способа раскоксовки мотора: какому можно доверять

Падение компрессии в цилиндрах, которое сопровождается резким угаром смазки, обычно происходит из-за снижения подвижности поршневых колец. Причина — образование на них нагара и отложений.
Первый способ удаления нечистот — дедовский. В цилиндры слегка прогретого «движка» заливают сильные растворители вроде керосина и ацетона. Для загустения добавляют масло. Идея следующая: состав проникает в район поршневых колец, разъедает нагар и стекает в картер. Для этого мотор оставляют в покое на сутки, после чего цилиндры продувают, лубрикант меняют и только потом запускают стальное «сердце». Остатки «варева» сгорают из-за высокой температуры.
Применяют и гидроперит, то есть смесь перекиси водорода с карбамидом. Такая химия действительно хорошо отмывает детали от нагара. Именно поэтому ее широко используют при ремонте. Скажем, когда пробило прокладку. О том, как именно средство попадает в двигатель, расскажем ниже.
Можно использовать и присадки, приобретенные в автомагазине. Здесь нужно выбирать так называемые пенные очистители, потому как состав задерживается в цилиндрах дольше обычных жидкостей.
Наконец, грязь удаляют и механически. Правда, для этого нужно частично разобрать силовой агрегат. Что же из этого арсенала лучше всего использовать?
Первые два метода опасны тем, что непонятно — как сильный растворитель может точно попасть на кольца. А ведь он способен повредить и то, что растворять не нужно. Скажем, различные прокладки и уплотнения. Это может очень сильно навредить мотору: лечим одно, а калечим другое.
Так что не стоит радоваться простоте методов, когда «жижу» заливают в свечные колодцы или если раствор гидроперита через капельницу подают во впускной коллектор. Куда в итоге попадет препарат — ни один мастер вам точно не скажет.
Что касается присадок, то они сильно помочь тоже не могут. Их используют лишь для профилактики. И то редко, ведь едкие химикаты так же будут воздействовать на различные резинотехнические изделия.
Механический способ самый надежный, но и дорогой. При частичной разборке можно вообще не раскоксовывать поршни, а заменить их новыми. Обычно для этого не требуется расточка цилиндров под ремонтный размер. Вот тогда за чистоту агрегата действительно переживать не придется.