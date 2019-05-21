Нагар: почему падет мощность и приемистость двигателя машины

Как свидетельствует сервисная практика, наиболее часто возникающая проблема при использовании бензина, особенно отечественного — отложение нагара на впускных клапанах. Проведенные за рубежом стендовые моторные испытания бензинов разных групп показали, что всего за 3000 км пробега из-за образования нагара условная чистота клапанов снижается в среднем на 15%. Причем в дальнейшем этот показатель понижается в геометрической прогрессии.

Как следствие, подобные загрязнения не лучшим образом сказываются на эксплуатационных параметрах узлов впускного тракта, из-за чего появляются более серьезные проблемы, например существенное падение мощности и приемистости двигателя, постепенное увеличение износа седел клапанов, а в отдельных случаях даже их прогар.

Понятно, что после возникновения подобных дефектов силовому агрегату как минимум потребуется частичная переборка с полной заменой впускных клапанов.