Нагар: почему падет мощность и приемистость двигателя машины

По мнению опытных мотористов, любому автомобильному двигателю внутреннего сгорания рано или поздно потребуется чистка впускных клапанов. Без этой процедуры эксплуатационные показатели силового агрегата могут заметно ухудшиться.
Как свидетельствует сервисная практика, наиболее часто возникающая проблема при использовании бензина, особенно отечественного — отложение нагара на впускных клапанах. Проведенные за рубежом стендовые моторные испытания бензинов разных групп показали, что всего за 3000 км пробега из-за образования нагара условная чистота клапанов снижается в среднем на 15%. Причем в дальнейшем этот показатель понижается в геометрической прогрессии.
Как следствие, подобные загрязнения не лучшим образом сказываются на эксплуатационных параметрах узлов впускного тракта, из-за чего появляются более серьезные проблемы, например существенное падение мощности и приемистости двигателя, постепенное увеличение износа седел клапанов, а в отдельных случаях даже их прогар.
Понятно, что после возникновения подобных дефектов силовому агрегату как минимум потребуется частичная переборка с полной заменой впускных клапанов.
Учитывая актуальность решения перечисленных проблем, немецкая фирма Liqui Moly разработала высокоэффективную присадку для очистки впускных клапанов под названием Ventil Sauber, включающую в себя моющие, антикоррозионные и другие необходимые компоненты.
Состав универсален по своему применению, поскольку выполняет еще несколько важных функций. Например, он очищает от отложений не только рабочие поверхности впускных клапанов, но и камеру сгорания, каналы форсунок, топливные жиклеры карбюратора (в карбюраторных движках), стенки впускного тракта.
Все это в комплексе способствует нормализации работы силового агрегата, проявляющейся в уверенном пуске холодного двигателя, стабильности оборотов холостого хода, экономном расходе топлива, а также достижении нормативной мощности мотора.
Принцип действия Ventil Sauber основан на использовании специальных растворителей, нейтрализующих смолы, связующие нагар в плотную массу. В итоге нагар постепенно измельчается и отслаивается от поверхности. Кроме того, в состав продукта входят так называемые катализаторы горения, благодаря которым отслоившиеся частицы нагара полностью сгорают в процессе работы двигателя.
Стендовые моторные испытания наглядно продемонстрировали, что использование очистителя Ventil Sauber обеспечивает максимально эффективную очистку клапанов, причем без необходимости какой либо разборки двигателя. Исследования, проведенные в автосервисных и транспортных предприятиях ряда европейских стран, в том числе и России, показали, что продукт пригоден для применения в моторах, работающих на самых различных сортах бензина. Его эффективность убедительно доказана практически на всех типах бензиновых двигателей.
Единственное исключение — силовые агрегаты с непосредственным впрыском топлива, поскольку там действуют другие принципы смесеобразования и подачи горючего в камеру сгорания.
Как отмечают сами производители, применение «клапанно-очищающей» добавки Ventil Sauber желательно предварять чисткой топливной системы. Напомним, что для этой процедуры компанией выпускается отдельная линейка специализированных препаратов, в числе которых есть и присадки пролонгированного действия, а также специальные моющие средства, предназначенные для двигателей старого поколения, оснащенных карбюраторами.
На российский рынок топливная очищающая присадка Ventil Sauber поставляется в металлических флаконах емкостью 250 мл. Как показывает практика, одной такой баночки хватает примерно на 75 литров бензина. Присадку нужно лишь добавить в бак при заправке горючим на АЗС, после чего препарат самостоятельно перемешивается с топливом во время движения автомобиля.