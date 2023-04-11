«Синтетика» против «минералки»: какое моторное масло угорает меньше всего

Для начала заметим, что лубрикант находится в цилиндрах в виде пленки. Ее примерная толщина — несколько десятков микрон. Показатель зависит от вязкости масла, режима работы мотора, его износа и ряда других параметров.

Если система охлаждения работает штатно, то не доводит температуру в цилиндрах до критических отметок. Поэтому смазка не угорает. Понятно, что при активной езде уровень «прожарки» повышается. Вот расход смазки и увеличивается. Но чаще угар проявляется не сразу после проведения ТО, а через 4000–5000 км.

Дело в том, что на этот процесс влияют свойства масла — испаряемость и температура вспышки. Последняя указывается во всех спецификациях. Есть даже специальный метод испытаний — NOACK, показывающий количество расходника, которое улетучится за один час при температуре 250 градусов и постоянном потоке воздуха.