Весеннее обострение: на автомойках придумали новые способы «развода» автовладельцев

К тому, что на автомойках регулярно навязывают всякого рода покрытия а-ля воск и другие химические полироли, моторизированные россияне давно привыкли. Но вот функция обезжиривания кузова появилась у «мойдодыров» совсем недавно.

Подобный сервис сотрудники комплексов предлагают тем водителям, чьи машины покрыты толстым слоем грязевых пятен, свойственных для эксплуатации в слякоть. Иными словами, практически всем, кто нечасто мыл своего «железного коня» в зимний период. Мойщики выносят вердикт, что обычная химия такие налеты попросту не очищает, поэтому нелишним будет пройтись куда более эффективным химическим средством. Естественно, за доплату. А еще лучше обезжирить лакокрасочное покрытие кузова, что со 100-процентной гарантией поможет удалить въевшуюся грязь, попутно защитив металл от воздействия внешних раздражителей.

Примечательно, что применение дополнительной химии для мытья автомобиля у ряда автомоек даже не значится в прейскуранте. В «меню» указаны лишь цены на услуги помывки машин, не предусматривающих никакого дополнительного вмешательства. Помыть — значит сделать автомобиль чистым. Все остальное — не более, чем «развод». Если, конечно, вы не захотите обработать кузов придающим блеск воском, который, как правило, стоит отдельной графой в перечне предлагаемых услуг. Скажем больше: вы никогда не узнаете, чем на самом деле была облита ваша машина и была ли облита вообще. А потому платить за это деньги — прерогатива лишь доверчивых и богатых.