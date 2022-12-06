А надо ли: за что платят водители на «премиальных» автомойках

Многие люди тянутся к «премиуму». И даже если это касается обычных бытовых вещей — таких, как, скажем, мойка автомобиля. Вместо того, чтобы ополоснуть машину в первом попавшемся гараже, иные водители записываются в «элитные бани».
Эти заведения подкупают красивым интерьером и удобной зоной ожидания, а еще — дополнительными услугами и возможностью провести различные работы по детейлингу. Они используют дорогую автохимию, которую производят в Европе — а ведь цена на нее в этом году выросла в разы. Да и сами работы подорожали, так как «организаторам» нужно платить за аренду помещения.
Но в самом ли деле услуги премиальных моек стоят своих денег? Получит ли клиент, готовый дополнительно тратиться на «красиво и удобно», ожидаемо высокий уровень сервиса? Почти наверняка нет. Начнем с того, что приехавшие по записи водители все равно зачастую сидят в очереди, потому что посетители, «забившие» более ранние окошки, опаздывают. Не выгонять же их — дорогих во всех смыслах клиентов.
Не всегда можно точно определить и качество услуг, ведь работники большинства «мойдодыров» экономят пену. И «элитные бани», увы, не исключение. Разница лишь в том, что сотрудники последних тщательнее машину вытирают — так, что на ней не остается потеков. Хотя зимой и в межсезонье, например, это актуально, лишь когда клиент заказывает работы по детейлингу. В иных случаях автомобиль снова будет в каплях, как только выедет на дорогу.
Исходя из вышесказанного, «премиальные» услуги подойдут лишь владельцам дорогих машин и то — редко. Большинство хозяев таких «железных коней» опасаются, что кузов покроется царапинами из-за протирки обычными тряпками, а не специальными губками. Поэтому сразу после покупки делают защитную полировку или «упаковывают» авто в полиуретановую пленку. При таких работах действительно нужна тщательная чистка, чтобы под пленку не попала грязь, провоцирующая появление коррозии.
Если же у вас «народная» легковушка, которая зимует во дворе — не стоит тратить деньги. Бюджетная автохимия чистит не хуже дорогой. Потеки и царапины не страшны — наверняка, они и так уже есть. Так что для наведения порядка подойдет даже мойка самообслуживания. На ней водитель может самостоятельно и аккуратно протереть кузов и дверные проемы, дабы на морозе в них не замерзла вода. И такой «мойдодыр» обойдется всего в 300 рублей, а не в пару тысяч, которые просят в «элитных банях».