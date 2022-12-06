А надо ли: за что платят водители на «премиальных» автомойках

Многие люди тянутся к «премиуму». И даже если это касается обычных бытовых вещей — таких, как, скажем, мойка автомобиля. Вместо того, чтобы ополоснуть машину в первом попавшемся гараже, иные водители записываются в «элитные бани».

Эти заведения подкупают красивым интерьером и удобной зоной ожидания, а еще — дополнительными услугами и возможностью провести различные работы по детейлингу. Они используют дорогую автохимию, которую производят в Европе — а ведь цена на нее в этом году выросла в разы. Да и сами работы подорожали, так как «организаторам» нужно платить за аренду помещения.

Но в самом ли деле услуги премиальных моек стоят своих денег? Получит ли клиент, готовый дополнительно тратиться на «красиво и удобно», ожидаемо высокий уровень сервиса? Почти наверняка нет. Начнем с того, что приехавшие по записи водители все равно зачастую сидят в очереди, потому что посетители, «забившие» более ранние окошки, опаздывают. Не выгонять же их — дорогих во всех смыслах клиентов.