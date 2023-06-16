Зачем, отправляясь в дальнее автопутешествие, надо ставить на бампер свисток

Лето, тепло, долгожданный отпуск. Но стоит ли ломиться на море, где жара, тройной (в лучшем случае) тариф, очереди, дурное обращение и прочие особенности, когда можно собраться приятной компанией и по хорошим, незагруженным дорогам поехать на север? Озера, природа, рыбалка и песчаные пляжи. Да, наконец, действительно вкусная еда и гостеприимство! Кстати, и ехать из Центральных регионов приятнее, и денег уйдет в разы меньше. Выглядит привлекательно, но подготовиться все же стоит.

Определение маршрута и конечных точек, сборы и, разумеется, обслуживание автомобиля: тут никаких отличий от южного направления нет. А вот дальше стоит взяться за ум и почитать про дороги — есть свои нюансы. Например, заправок куда меньше, расстояния между ними больше, так что добротная крепкая канистра с горючим в багажнике лишней точно не будет.

Во-вторых, насекомые, от которых нужно будет защищаться всеми мыслимыми и немыслимыми способами: от комаров и мошки до клещей. Ну а в-третьих, выход диких животных на дорогу. Все северные трассы утыканы многочисленными знаками, предупреждающие водителя о высокой вероятности такого знакомства с фауной.