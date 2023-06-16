Зачем, отправляясь в дальнее автопутешествие, надо ставить на бампер свисток

Лето, тепло, долгожданный отпуск. Но стоит ли ломиться на море, где жара, тройной (в лучшем случае) тариф, очереди, дурное обращение и прочие особенности, когда можно собраться приятной компанией и по хорошим, незагруженным дорогам поехать на север? Озера, природа, рыбалка и песчаные пляжи. Да, наконец, действительно вкусная еда и гостеприимство! Кстати, и ехать из Центральных регионов приятнее, и денег уйдет в разы меньше. Выглядит привлекательно, но подготовиться все же стоит.
Определение маршрута и конечных точек, сборы и, разумеется, обслуживание автомобиля: тут никаких отличий от южного направления нет. А вот дальше стоит взяться за ум и почитать про дороги — есть свои нюансы. Например, заправок куда меньше, расстояния между ними больше, так что добротная крепкая канистра с горючим в багажнике лишней точно не будет.
Во-вторых, насекомые, от которых нужно будет защищаться всеми мыслимыми и немыслимыми способами: от комаров и мошки до клещей. Ну а в-третьих, выход диких животных на дорогу. Все северные трассы утыканы многочисленными знаками, предупреждающие водителя о высокой вероятности такого знакомства с фауной.
Дикие животные — от белки и до кабана с лосем — регулярно выбегают на асфальт и ведут себя крайне непредсказуемо. Гудеть или моргать фарами — бессмысленно, это может вызвать только дополнительную агрессию, которая приведет к желанию «лесной коровы» атаковать. Описывать последствия не будем, но в голове держать стоит: знак 1.27 ставят не просто так. Это весьма и весьма серьезная история, ведь избежать столкновения сможет только тот, кто внимателен и собран за рулем. И родился в рубашке.
Подобная проблема есть во всем мире, от благополучной Европы до жаркой Австралии, и методы борьбы весьма разнятся. Кто-то крестится, кто-то жмет на газ. Но австралийцы придумали куда более действенный метод: они устанавливают на бамперы своих автомобилей специальные свистки, которые «звучат» в крайне неприятном для животных диапазоне, отпугивая их с пути.
В движении автомобиль бесплатно получает поток воздуха, который заставляет механическое устройство издавать слабо заметный человеческому уху, но весьма ощутимый для животины свист. В салоне его вообще не слышно, а вот вокруг — более чем. Так австралийцы отпугивают кенгуру и страусов. Точно так же можно «предупредить» и встречу с лосем или другим диким животным в России. Дешево, сердито, функционально. Прямо как мы любим.