Как ГИБДД относится к авариям с животными, покинувшими место ДТП

Животное же куда-то «испарилось», оставив вместо себя лишь следы потертостей на кузове в районе противотуманок — ни тела под машиной и на обочинах, ни капли крови обнаружено не было. И здесь мне повезло в первый раз — согласно правилам, за сбитого насмерть кабана полагается штраф в 30 000 «целковых». За лося же еще больше — 80 000 рублей. Правда, это «работает» только в зоне действия знака «Дикие животные».

И если бы дело было за рулем личного авто, я бы отдышался и отправился дальше. Но так как автомобиль — тестовый и застрахован по КАСКО, пришлось вызывать ГИБДД. И здесь мне повезло во второй раз. Все прекрасно знают, с какой неохотой бравые московские гайцы выезжают на место аварии, что уж говорить про ДТП с кабаном-суицидником. В моем же случаем хронология была следующая.

Позвонив в службу 112 и объяснив суть произошедшего, немного впал в ступор и не знал, что ответить, когда оператор спросила о месте моего нахождения — в ночи как-то пропускал мимо глаз названия пробегающих населенных пунктов. Но на мое мычание в трубку девушка из колл-центра четко назвала ближайшую деревеньку, определив ее по координатам телефона. Поинтересовавшись, сколь долго ждать прибытия патрульного экипажа, оператор посочувствовала и ответила, что ее работа заключается только в передаче информации региональным отделам. Что ж, делать нечего, остается ждать…