Как ГИБДД относится к авариям с животными, покинувшими место ДТП

Едем с супругой по региональным дорогам Чувашии, никого не трогаем, ведем светские беседы под негромкий smooth jazz. Скорость, учитывая ночные условия, некую «недосказанность» дорожного покрытия и традиционное отсутствие освещения — 70–80 км/ч.
И вот случилось то, чего многие рулевые бояться больше всего — под авто попало животное. Это уже после просмотра записи видеорегистратора стало понятно, что под колеса бросился кабан. Увидев его на обочине за доли секунды до столкновения, применил экстренное торможение (так, что автоматически сработала «аварийка»), машина замерла на обочине. В первые мгновения я даже не сразу осознал, что произошло — от резкого замедления тело «повисло» на ремне безопасности.
Придя в себя, вышел из машины для оценки масштабов бедствия. Честно признаться, ожидал гораздо худшего результата, но в целом обошлось: лишь нижняя «губа» переднего бампера слетела с креплений, да полностью отвалился подкрылок. Как говорится, бывает и хуже.
Животное же куда-то «испарилось», оставив вместо себя лишь следы потертостей на кузове в районе противотуманок — ни тела под машиной и на обочинах, ни капли крови обнаружено не было. И здесь мне повезло в первый раз — согласно правилам, за сбитого насмерть кабана полагается штраф в 30 000 «целковых». За лося же еще больше — 80 000 рублей. Правда, это «работает» только в зоне действия знака «Дикие животные».
И если бы дело было за рулем личного авто, я бы отдышался и отправился дальше. Но так как автомобиль — тестовый и застрахован по КАСКО, пришлось вызывать ГИБДД. И здесь мне повезло во второй раз. Все прекрасно знают, с какой неохотой бравые московские гайцы выезжают на место аварии, что уж говорить про ДТП с кабаном-суицидником. В моем же случаем хронология была следующая.
Позвонив в службу 112 и объяснив суть произошедшего, немного впал в ступор и не знал, что ответить, когда оператор спросила о месте моего нахождения — в ночи как-то пропускал мимо глаз названия пробегающих населенных пунктов. Но на мое мычание в трубку девушка из колл-центра четко назвала ближайшую деревеньку, определив ее по координатам телефона. Поинтересовавшись, сколь долго ждать прибытия патрульного экипажа, оператор посочувствовала и ответила, что ее работа заключается только в передаче информации региональным отделам. Что ж, делать нечего, остается ждать…
Но уже пустя минут 10 после обращения в экстренную службу, мне позвонили из ближайшего отделения полиции и, посетовав на «медведевские» реформы, в результате которых было расформировано большое количество небольших подразделений, вежливо предупредили, что из ближайшей части ГИБДД в г. Алатырь до места ДТП ехать около 70 км. БЛОК
И спустя примерно час патрульный действительно приехал. К слову сказать, сотрудник оказался не равнодушным «продавцом полосатых палочек», а настоящим мастером своего дела и просто хорошим человеком. Хочется верить, что в ГИБДД таких настоящих мужиков, да еще и с чувством юмора (в протоколе служивый отметил, что «животное скрылось») — большинство.
В заключении хотелось бы со своей «колокольни» дать несколько советов для путешествующих. По-возможности, старайтесь избегать ночных поездок, дабы максимально обезопасить себя от различных «нежданчиков». В случае же ДТП, описанного выше, необходимо сразу же убрать машину с проезжей части, выставить знак аварийной остановки, включить световые приборы на самом автомобиле и надеть светоотражающий жилет, когда выйдете осматривать повреждения. Ну и сообщить о происшествии в 112.