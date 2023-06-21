А можно порезвее: что означает пиктограмма OD/OFF на приборной панели авто

Покупая очередной автомобиль, особенно подержанный, к которому не полагается обязательная «экскурсия» от менеджера автосалона, счастливый автовладелец получает кота в мешке. Притом кота Шредингера и мешок в квадрате. Будем объективны, мы не знаем на 100% всей правды о машине, какие отчеты не приобретай, да и об оснащении в лучшем случае наслышаны. Надо садиться и разбираться, причем не только с подъемником да инструментом, но еще и с мануалом по эксплуатации.

Что обозначает клавиша с непонятной картинкой? О чем говорит пиктограмма на приборной панели? Наш традиционный максимум: красная — ехать нельзя, желтая — ехать можно, но внимательно и аккуратно, зеленая — что-то включено. Неплохо было бы коммуницировать с техникой полноценно, со взаимопониманием, ведь тогда удастся получить максимум за вложенные деньги. Автомобиль — умная железка, которая не только способна подсказать водителю о наличии проблемы, но и помочь в различных ситуациях выйти сухим из воды.

Хороший пример — желтая пиктограмма OD/OFF на приборной панели. Это вообще про что? Пытаясь отследить последовательность ее появления, приходим к отсутствию последовательностей. Это поломка? Или электроника решила вмешаться в управление? Вдумчивый поиск приводит к неожиданному откровению: «лампочку» зажигает случайно нажатая кнопка на рычаге селектора АКП при переключении режимы работы трансмиссии. Может быть это — скрытый «турборежим»? Или запуск системы катапультации?