Почему нельзя оставлять автомобиль с АКП на парковке без стояночного тормоза

А вы задумывались над тем, почему у авто, оснащенных автоматической коробкой передач, тоже есть «ручник»? Ведь достаточно просто поставить селектор в положение Parking и машина точно никуда не поедет. А дело в том, что в положении «P» вторичный вал АКП блокируется небольшим штырьком, не способным выдержать существенную нагрузку. Если вы паркуете транспортное средство на ровных поверхностях, то это не так страшно. Но если машина фиксируется на уклоне, то нагрузка на эту маленькую детальку становится чрезмерной и рано или поздно она может сломаться, а машина уехать в неизвестном направлении.

Тем более, что и коробка постоянно испытывает излишнее напряжение. Так что лучше на стоянке вместе с режимом Parking использовать именно «ручник», поскольку он задействует штатную тормозную систему, выдерживающую большие нагрузки. Хотя иногда в стояночном тормозе могут использоваться и собственные тормозные механизмы. Причем их расположение также отличается разнообразием. Как правило, стояночный тормоз блокирует задние колеса. Однако существуют варианты с блокировкой передних. Особенно сильно этим грешил Citroёn. А у полноприводных олдскульных авто тормозной механизм стояночного тормоза располагается на карданном вале.

Неприятной особенностью «ручника» является и то, что при длительной стоянке в зимних условиях его колодки могут примерзнуть и заблокировать колеса. Чаще всего эта проблема проявляется у переднеприводных т/с. И если после начала движения вы столкнулись с тем, что задние колеса «стоят колом», можно попытаться «протащить» их через сегмент дороги с хорошим коэффициентом сцепления. Обычно этого хватает. Если колеса продолжают сопротивляться качению, то чтобы их разблокировать можно использовать различные дорожные неровности. В момент контакта с ними происходит резкое увеличение нагрузки на колесо и примерзший «ручник» сдается.