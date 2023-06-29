Зачем практичные водители собирают обрезки EVA-ковриков

Во-вторых, эва-коврик очень удобно стелить в подстаканники: он собирает на себе всю грязь и пролитые жидкости, не дает поцарапаться пластику, да и бутылки-термокружки стоят плотнее. То же самое можно сказать и про многочисленные ниши и кармашки, в которых постоянно валяется нужный и не очень скарб, регулярно бренча. Подложите обрезок коврика — больше бренчать не будет.

Ну а багажник и вовсе предоставляет миллион возможностей. Органайзер, который многие автопроизводители вежливо укладывают на «цокольный этаж» трюма, остро нуждается в таком «помощнике», поскольку лежащие в нем предметы так и норовят разлететься с какофонией на каждом «лежаке». Хотите, чтобы не царапалась и, как следствие, не ржавела ниша запасного колеса? Ну так положите туда кусок ковра — будет результат. Про полости для инструмента молчу — это уж сам Бог велел.

Для решения всех этих задач требуются не пласты, а обрезки EVA-материала, которые можно абсолютно бесплатно взять на производстве: вывоз мусора стоит денег, так что «расхитителю» отхода будут только рады. А если еще и подумать об окружающих да сделать недорогой набор, позволяющий каждому водителю устранить проблему, то склад «негодных остатков» может стать если не золотой жилой, то неплохим подспорьем и даже маленьким свечным заводиком.

Механика продаж сейчас максимально простая: реализуй да предлагай на досках бесплатных объявлений. И никаких онлайн-курсов от ведущих коучей по «успешному успеху» не нужно.