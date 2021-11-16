Что таксисты делают с ковриками, чтобы они всегда оставались чистыми

Год-два, и совершенно новые, казалось бы, резиновые ковры превращаются в серую «тряпку», которую сколько не мой — будет грязной. Автомобильный шампунь или щетка здесь, увы, не помогут, ведь мягкая резина, из которой и сделан коврик, впитывает в себя грязь и пыль, теряя тот самый черный цвет. Цвет чистоты, как бы странно это не казалось.
Такое поведение мало кому понравится, ведь хочется ездить в чистой машине, а если речь идет о профессиональных водителях — то это уже обязанность. Ни личный водитель, ни таксист «высокого полета» просто не имеет права открыть дверь, если внутри грязно. Поэтому каждый ищет свой путь, каждый из которых имеет как плюсы, так и минусы.
Начнем, пожалуй, с самого модного и самого же дорого — 3D-ковры, о которых сегодня трубят из каждого утюга. На первый взгляд, идеально: грязь скапливается в нишах, ее не видно, ноги чистые, даже если на улице потоп. Однако на практике есть и свои недостатки: таксисты отмечают, что водительский ковер снашивается за месяц-полтора до дыр. Пассажирский — чуть медленнее, но тоже обозримо. За год уходит два-три комплекта, а стоят они недешево. Особо не напасешься.
Второй вариант — классическое резиновое корытце. Все с ним неплохо, служит, считай, вечно, однако тоже имеет свои недостатки. Та самая «серость», которая начинается быстро и не заканчивается, кажется, никогда. Сразу оговоримся, что натирать полиролями и силиконовыми «чернилками» ковры нельзя, ведь соскользнувшая нога приведет к большой беде. Даже если это нога пассажира: просто представьте себе кульбит и его последствия, если садящийся в машину человек на мгновение потеряет точку опоры. Одними порванными штанами дело точно не закончится.
А как иначе вернуть цвет и глянец, спросите? Щетка, как и автомобильный шампунь, тут не помощники. Вся хитрость, как всегда, кроется в выборе автохимии: тереть резинку растворителем и прочими «керосинами» не стоит, ей такой подход смерти подобен, но на наше счастье в магазинах появились специальные шампуни для резины.
Кстати, автомобильные шины, особенно перед упаковкой в гараж, надо мыть, дабы сохранить их на долгие годы. Есть специальные составы, позволяющие бережно, но настойчиво отчистить покрышки от дорожной соли и реагентов, вернув им первоначальный черный цвет. Этой же «химией» можно мыть и ковры: наработки ученых позволяют удалять пыль и грязь из пор и микротрещин, возвращая деталям интерьера первоначальный черный цвет. Никакой хитрости, как видите. И стоит недорого, и прослужат такие коврики долго, и выглядеть будут, словно новые. Вот он, лайфхак от более опытных коллег по «дорожному» цеху!