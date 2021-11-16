Что таксисты делают с ковриками, чтобы они всегда оставались чистыми

Год-два, и совершенно новые, казалось бы, резиновые ковры превращаются в серую «тряпку», которую сколько не мой — будет грязной. Автомобильный шампунь или щетка здесь, увы, не помогут, ведь мягкая резина, из которой и сделан коврик, впитывает в себя грязь и пыль, теряя тот самый черный цвет. Цвет чистоты, как бы странно это не казалось.

Такое поведение мало кому понравится, ведь хочется ездить в чистой машине, а если речь идет о профессиональных водителях — то это уже обязанность. Ни личный водитель, ни таксист «высокого полета» просто не имеет права открыть дверь, если внутри грязно. Поэтому каждый ищет свой путь, каждый из которых имеет как плюсы, так и минусы.

Начнем, пожалуй, с самого модного и самого же дорого — 3D-ковры, о которых сегодня трубят из каждого утюга. На первый взгляд, идеально: грязь скапливается в нишах, ее не видно, ноги чистые, даже если на улице потоп. Однако на практике есть и свои недостатки: таксисты отмечают, что водительский ковер снашивается за месяц-полтора до дыр. Пассажирский — чуть медленнее, но тоже обозримо. За год уходит два-три комплекта, а стоят они недешево. Особо не напасешься.