Не фреон виноват: что чаще всего убивает кондиционер в автомобиле

Глухая пробка, припекающее солнышко и резкий запах горелого в салоне, неразрывно связанный с теплым воздухом из дефлекторов системы климат-контроля. Эй, кондиционер, ты где? Оживай! Прислушиваемся — нет, не щелкает муфта и, как следствие, не включается компрессор системы. Пора на сервис, и одной заменой фреона на этот раз не обойдется. Предстоит долгое и дорогое лечение.
Отсутствие прохлады в салоне и характерного щелчка под капотом в трех случаях из четырех означает сгоревшую муфту компрессора кондиционера. Зимой и на трассе она редко выходит из строя, а вот летом в городе — за милую душу. Простой по структуре узел оснащен запаянным внутри предохранителем, сгорание которого приводит не только к замене самой муфты, но и к снятию компрессора кондиционера и, конечно, к новой заправке системы газом. Там же подшипник, который запросто может заклинить. На круг — от 12 000 до 60 000 рублей, как повезет.
Итак, горюшко случилось, потеем и думаем: нежданно-негаданно таких пертурбаций не происходит, две трети всех автомобилей в мире оснащены компрессорами Denso, которые вообще-то довольно надежны и никаких сложностей до 250 000–300 000 км при правильной эксплуатации доставлять не должны. Одним словом, нужно не только чинить, но и в причинах поломки разбираться, чтобы второй раз на те же грабли не наступить.
Ибо арифметика процесса следующая: снятие/установка компрессора — 8000 рублей, новая муфта, в зависимости от модели — от 3500 и до бесконечности, но ремонт старой — от 10 000 рублей, заправка и диагностика системы — 4000. Переборка компрессора — 25 000 ₽ А можно ли было всего этого избежать?
Оказывается, что можно: причиной сгорания муфты кондиционера в 90% случаев является забитый радиатор охлаждения. Радиатор, помыть который стоит около пятерки, приводит в итоге к пятизначному счету! И это еще повезло, если погорела одна только муфта, а не сам компрессор! Ведь выход последнего из строя — это автоматическая промывка системы от остатков поршней и клапанов, которые разлетаются по всему контуру мелкой стружкой и быстро разрушают все элементы системы кондиционирования.
Замена муфты без снятия компрессора — решение посредственное. Там имеется специальная гайка, которую нужно очень точно поставить, так что развоздушиваем, перебираем, ставим на место и заправляем. Можно в кассу.