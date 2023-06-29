Не фреон виноват: что чаще всего убивает кондиционер в автомобиле

Глухая пробка, припекающее солнышко и резкий запах горелого в салоне, неразрывно связанный с теплым воздухом из дефлекторов системы климат-контроля. Эй, кондиционер, ты где? Оживай! Прислушиваемся — нет, не щелкает муфта и, как следствие, не включается компрессор системы. Пора на сервис, и одной заменой фреона на этот раз не обойдется. Предстоит долгое и дорогое лечение.

Отсутствие прохлады в салоне и характерного щелчка под капотом в трех случаях из четырех означает сгоревшую муфту компрессора кондиционера. Зимой и на трассе она редко выходит из строя, а вот летом в городе — за милую душу. Простой по структуре узел оснащен запаянным внутри предохранителем, сгорание которого приводит не только к замене самой муфты, но и к снятию компрессора кондиционера и, конечно, к новой заправке системы газом. Там же подшипник, который запросто может заклинить. На круг — от 12 000 до 60 000 рублей, как повезет.

Итак, горюшко случилось, потеем и думаем: нежданно-негаданно таких пертурбаций не происходит, две трети всех автомобилей в мире оснащены компрессорами Denso, которые вообще-то довольно надежны и никаких сложностей до 250 000–300 000 км при правильной эксплуатации доставлять не должны. Одним словом, нужно не только чинить, но и в причинах поломки разбираться, чтобы второй раз на те же грабли не наступить.