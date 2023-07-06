От каких опасных «нежданчиков» спасает замена антифриза летом

Практика показывает, что антифриз привлекает внимание большинства водителей лишь тогда, когда система охлаждения мотора выходит из строя или собирается вот-вот это сделать. То есть когда он протекает в каком-то месте, либо когда двигатель начинает явно демонстрировать признаки перегрева. Проблема в том, что причину тому порой понять сложно. Особенно летом, когда из-за жары неожиданно для автовладельца может вскипеть даже тот силовой агрегат, что не намекал на наличие каких-либо неприятностей с охлаждением.
Так бывает, когда повысившаяся забортная температура сдвигает «в красную зону» сложившийся баланс факторов, обеспечивающих равновесие системы «двигатель-система охлаждения». Это означает, что в какой-то момент эффективности последней становится недостаточно, и она перестает справляться с избытком тепла, поставляемым мотором. А ее (эффективность) определяют два основных фактора: способность радиатора отдавать тепло окружающему воздуху и производительность помпы. На оба этих параметра самым непосредственным образом влияет «свежесть» антифриза.
Давно не менявшаяся охлаждающая жидкость, помимо прочих неприятностей, перестает защищать от коррозии внутренние поверхности патрубков в рубашке мотора. Что приводит к появлению в ней взвеси частиц ржавчины. Порой можно хоть обсмотреться в открытую горловину расширительного бачка, пытаясь разглядеть там намеки на рыжую муть. Глаз ее не видит, а она при этом есть. И эта грязюка засоряет трубочки в радиаторе, резко ухудшая их пропускную способность, а также ускоряет износ движущихся частей водяного насоса, приближая его кончину.
Незаметное снижение исходных «кондиций» радиатора и насоса ОЖ из-за проблем с антифризом повышает вероятность перегрева мотора именно летом, когда система работает с повышенными нагрузками. Поэтому опытные автовладельцы стараются не тянуть с заменой антифриза, если эта плановая процедура выпадает на более поздний срок. В такой ситуации лучше не жадничать, откладывая проведение операции — меняем ОЖ летом! Причем делаем это с обязательной промывкой системы: любителей экономить на обслуживании экзамен летней жарой наказывает дорогостоящим ремонтом.