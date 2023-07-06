От каких опасных «нежданчиков» спасает замена антифриза летом

фото globallookpress.com
Новые машины все сильнее дорожают, оставаясь недосягаемой мечтой для многих автовладельцев. Они вынуждены «донашивать» стареющие ТС, сталкиваясь со всеми «прелестями» содержания достаточно изношенной техники. И особого внимания при этом требует система охлаждения двигателя автомобиля.
Максим Строкер

Практика показывает, что антифриз привлекает внимание большинства водителей лишь тогда, когда система охлаждения мотора выходит из строя или собирается вот-вот это сделать. То есть когда он протекает в каком-то месте, либо когда двигатель начинает явно демонстрировать признаки перегрева. Проблема в том, что причину тому порой понять сложно. Особенно летом, когда из-за жары неожиданно для автовладельца может вскипеть даже тот силовой агрегат, что не намекал на наличие каких-либо неприятностей с охлаждением.

Так бывает, когда повысившаяся забортная температура сдвигает «в красную зону» сложившийся баланс факторов, обеспечивающих равновесие системы «двигатель-система охлаждения». Это означает, что в какой-то момент эффективности последней становится недостаточно, и она перестает справляться с избытком тепла, поставляемым мотором. А ее (эффективность) определяют два основных фактора: способность радиатора отдавать тепло окружающему воздуху и производительность помпы. На оба этих параметра самым непосредственным образом влияет «свежесть» антифриза.

фото globallookpress.com

Давно не менявшаяся охлаждающая жидкость, помимо прочих неприятностей, перестает защищать от коррозии внутренние поверхности патрубков в рубашке мотора. Что приводит к появлению в ней взвеси частиц ржавчины. Порой можно хоть обсмотреться в открытую горловину расширительного бачка, пытаясь разглядеть там намеки на рыжую муть. Глаз ее не видит, а она при этом есть. И эта грязюка засоряет трубочки в радиаторе, резко ухудшая их пропускную способность, а также ускоряет износ движущихся частей водяного насоса, приближая его кончину.

Незаметное снижение исходных «кондиций» радиатора и насоса ОЖ из-за проблем с антифризом повышает вероятность перегрева мотора именно летом, когда система работает с повышенными нагрузками. Поэтому опытные автовладельцы стараются не тянуть с заменой антифриза, если эта плановая процедура выпадает на более поздний срок. В такой ситуации лучше не жадничать, откладывая проведение операции — меняем ОЖ летом! Причем делаем это с обязательной промывкой системы: любителей экономить на обслуживании экзамен летней жарой наказывает дорогостоящим ремонтом.

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6 июля 2023
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