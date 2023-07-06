От каких опасных «нежданчиков» спасает замена антифриза летом

Практика показывает, что антифриз привлекает внимание большинства водителей лишь тогда, когда система охлаждения мотора выходит из строя или собирается вот-вот это сделать. То есть когда он протекает в каком-то месте, либо когда двигатель начинает явно демонстрировать признаки перегрева. Проблема в том, что причину тому порой понять сложно. Особенно летом, когда из-за жары неожиданно для автовладельца может вскипеть даже тот силовой агрегат, что не намекал на наличие каких-либо неприятностей с охлаждением.

Так бывает, когда повысившаяся забортная температура сдвигает «в красную зону» сложившийся баланс факторов, обеспечивающих равновесие системы «двигатель-система охлаждения». Это означает, что в какой-то момент эффективности последней становится недостаточно, и она перестает справляться с избытком тепла, поставляемым мотором. А ее (эффективность) определяют два основных фактора: способность радиатора отдавать тепло окружающему воздуху и производительность помпы. На оба этих параметра самым непосредственным образом влияет «свежесть» антифриза.