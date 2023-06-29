Для чего водители держат уровень антифриза в бачке на минимуме

Для начала напомним, что пока двигатель не вышел на рабочие температуры, антифриз гонится водяным насосом по малому кругу. А как только мотор прогрелся до отметки 90 градусов, открывается термостат, запускающий большой круг циркуляции. По мере нагрева объем жидкости увеличивается примерно на 3—5%.

Если ее слишком много, то в системе возрастает давление, что может привести к протечкам из шлангов, патрубков, а также из-под крышки расширительного бачка. То есть эта самая крышка не выдерживает нагрузок. Если подобное случилось в дороге, имеет смысл остановиться, дать остыть мотору и откачать антифриз до уровня MIN. Так крышку точно не сорвет. Добравшись до города, в котором есть автомагазин, купите новую запчасть и забудьте о проблеме.