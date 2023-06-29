Для чего водители держат уровень антифриза в бачке на минимуме

Для начала напомним, что пока двигатель не вышел на рабочие температуры, антифриз гонится водяным насосом по малому кругу. А как только мотор прогрелся до отметки 90 градусов, открывается термостат, запускающий большой круг циркуляции. По мере нагрева объем жидкости увеличивается примерно на 3—5%.
Если ее слишком много, то в системе возрастает давление, что может привести к протечкам из шлангов, патрубков, а также из-под крышки расширительного бачка. То есть эта самая крышка не выдерживает нагрузок. Если подобное случилось в дороге, имеет смысл остановиться, дать остыть мотору и откачать антифриз до уровня MIN. Так крышку точно не сорвет. Добравшись до города, в котором есть автомагазин, купите новую запчасть и забудьте о проблеме.
Минимальный уровень жидкости держат и для диагностики. Например, в процессе ее замены в систему залили концентрат. А его надо обязательно разбавлять дистиллированной водой в пропорции 50 на 50. Но мастера промахнулись и воды налили больше. Она начинает выкипать, уровень падает, а количество пара увеличивается. После происходит примерно то, что описано выше. При остановке мотора охлаждающая жидкость резко вскипает, а пар выдавливает ее наружу. Минимальный уровень исключает подобные резкие перепады. Дальше надо дать движку остыть и долить остатки концентрата.
Есть и загадочные вещи, которые происходили на таких машинах как «Таврия» или Audi А4 1998 года. Когда уровень ОЖ на отметке MAX, при нагревании ее объем увеличивается и излишки вытекают через слив в задней части бачка. Это продолжается до тех пор, пока уровень не опустится до MIN. После чего «игры» прекращаются. На многих автофорумах пишут, что это абсолютно нормальное явление и не стоит думать, что где-то есть поломка. Потому иной раз и нервничать не нужно.