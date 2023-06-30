Зачем опытные автовладельцы на лето меняют крышку радиатора

Лишь достаточно опытные и подкованные технически автовладельцы знают, что штуковина, закручивающаяся на (или «в») горловину радиатора двигателя — не просто железяка с резьбой, а довольно важный прибор. От него напрямую зависит давление в системе охлаждения мотора. Дело в том, что в крышке радиатора заключены два клапана. Один следит за давлением внутри системы и при его превышении определенного уровня открывается, стравливая лишнее в атмосферу.
Второй клапан работает при остывании двигателя. После остановки мотора, с понижением температуры антифриза, в системе охлаждения (вспоминаем школьную физику!) снижается и давление. Если оно упадет слишком сильно относительно атмосферного, последнее может даже смять патрубки и нарушить герметичность соединений. Во избежание такого эффекта «атмосферный» клапан в нужный момент впускает в систему охлаждения забортный воздух. Иногда оба этих клапана объединены в единую конструкцию.
Типичный выпускной клапан крышки радиатора рассчитан на срабатывание при превышении внутреннего давления над атмосферным примерно вдвое. Обычно оно равно 1,1 кгс/см² — 1 «атмосфера». А на крышках радиаторов у разных авто можно видеть маркировку, соответствующую уровню от 0,9 до 1,1 кгс/см². Это связано с особенностями конструкции конкретного двигателя и, в частности, с его рабочей температурой.
У одних современных движков она может быть равна 90ºС, а у других — и все 120ºС. Но это тема иного материала. Маркировка означает, что клапан в крышке сработает и откроется, когда давление в системе охлаждения превысит указанную на ней величину. В жаркую погоду мотор любого т/с работает в тяжелых условиях: падает эффективность его охлаждения по сравнению, скажем, с зимними условиями. При этом резко увеличивается вероятность перегрева.
Такое явление опасно не само по себе, а потому что из-за него может не выдержать и лопнуть в слабом месте один из патрубков с антифризом. Или, что еще неприятнее, прокладка головки блока цилиндров. В этом случае охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания мотора, а выхлопные газы — в систему охлаждения. Итог — необходимость серьезного ремонта движка.
Чтобы избежать подобного сценария, опытные автомобилисты на лето меняют крышку радиатора. Вместо штатной, рассчитанной, скажем, на 1,1 кгс/см², ставят точно такую же, но с маркировкой 1 кгс/см² или даже 0,9 кгс/см². Подобный «тюнинг» позволяет избежать критических величин давления в системе охлаждения мотора и тем самым предупреждает ситуации, приводящие к капремонту двигателя.