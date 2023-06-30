Зачем опытные автовладельцы на лето меняют крышку радиатора

фото: onallcylinders.com
Подавляющее большинство автомобилистов уверено, что крышка радиатора охлаждения мотора (многие неправильно называют ее «пробкой») предназначена исключительно для того, чтобы не давать антифризу выливаться из системы. На самом деле это не так.
Максим Строкер

Лишь достаточно опытные и подкованные технически автовладельцы знают, что штуковина, закручивающаяся на (или «в») горловину радиатора двигателя — не просто железяка с резьбой, а довольно важный прибор. От него напрямую зависит давление в системе охлаждения мотора. Дело в том, что в крышке радиатора заключены два клапана. Один следит за давлением внутри системы и при его превышении определенного уровня открывается, стравливая лишнее в атмосферу.

Второй клапан работает при остывании двигателя. После остановки мотора, с понижением температуры антифриза, в системе охлаждения (вспоминаем школьную физику!) снижается и давление. Если оно упадет слишком сильно относительно атмосферного, последнее может даже смять патрубки и нарушить герметичность соединений. Во избежание такого эффекта «атмосферный» клапан в нужный момент впускает в систему охлаждения забортный воздух. Иногда оба этих клапана объединены в единую конструкцию.

Типичный выпускной клапан крышки радиатора рассчитан на срабатывание при превышении внутреннего давления над атмосферным примерно вдвое. Обычно оно равно 1,1 кгс/см² — 1 «атмосфера». А на крышках радиаторов у разных авто можно видеть маркировку, соответствующую уровню от 0,9 до 1,1 кгс/см². Это связано с особенностями конструкции конкретного двигателя и, в частности, с его рабочей температурой.

фото globallookpress.com

У одних современных движков она может быть равна 90ºС, а у других — и все 120ºС. Но это тема иного материала. Маркировка означает, что клапан в крышке сработает и откроется, когда давление в системе охлаждения превысит указанную на ней величину. В жаркую погоду мотор любого т/с работает в тяжелых условиях: падает эффективность его охлаждения по сравнению, скажем, с зимними условиями. При этом резко увеличивается вероятность перегрева.

Такое явление опасно не само по себе, а потому что из-за него может не выдержать и лопнуть в слабом месте один из патрубков с антифризом. Или, что еще неприятнее, прокладка головки блока цилиндров. В этом случае охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания мотора, а выхлопные газы — в систему охлаждения. Итог — необходимость серьезного ремонта движка.

Чтобы избежать подобного сценария, опытные автомобилисты на лето меняют крышку радиатора. Вместо штатной, рассчитанной, скажем, на 1,1 кгс/см², ставят точно такую же, но с маркировкой 1 кгс/см² или даже 0,9 кгс/см². Подобный «тюнинг» позволяет избежать критических величин давления в системе охлаждения мотора и тем самым предупреждает ситуации, приводящие к капремонту двигателя.

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30 июня 2023
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