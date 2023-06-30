Зачем опытные автовладельцы на лето меняют крышку радиатора

Лишь достаточно опытные и подкованные технически автовладельцы знают, что штуковина, закручивающаяся на (или «в») горловину радиатора двигателя — не просто железяка с резьбой, а довольно важный прибор. От него напрямую зависит давление в системе охлаждения мотора. Дело в том, что в крышке радиатора заключены два клапана. Один следит за давлением внутри системы и при его превышении определенного уровня открывается, стравливая лишнее в атмосферу.

Второй клапан работает при остывании двигателя. После остановки мотора, с понижением температуры антифриза, в системе охлаждения (вспоминаем школьную физику!) снижается и давление. Если оно упадет слишком сильно относительно атмосферного, последнее может даже смять патрубки и нарушить герметичность соединений. Во избежание такого эффекта «атмосферный» клапан в нужный момент впускает в систему охлаждения забортный воздух. Иногда оба этих клапана объединены в единую конструкцию.

Типичный выпускной клапан крышки радиатора рассчитан на срабатывание при превышении внутреннего давления над атмосферным примерно вдвое. Обычно оно равно 1,1 кгс/см² — 1 «атмосфера». А на крышках радиаторов у разных авто можно видеть маркировку, соответствующую уровню от 0,9 до 1,1 кгс/см². Это связано с особенностями конструкции конкретного двигателя и, в частности, с его рабочей температурой.