Пустая трата или спасение: стоит ли ставить увеличенный масляный поддон

У вышеописанной технологии есть один важный недостаток — сокращение дорожного просвета. Зато сколько плюсов! Моторное масло обязано не только смазывать, но и охлаждать двигатель, так что современные теплонагруженные моторы только «спасибо» скажут за больший объем смазки. Сам же поддон, висящий ниже, будет лучше обдуваться, и, как следствие, «освежаться».

Логично, что большее количество лубриканта, циркулирующее по ДВС, легче перенесет нагрузки, лучше справится со своими задачами, а также позволит водителю реже его доливать, если мотор «жрет». Так что модернизированный картер положительные стороны, определенно, имеет.

Более того, «кастомный тазик» обычно наделен и антипереливными перегородками, позволяющими не нарываться на секундные масляные голодания при резком маневре, а также сварен из более качественного металла, чем оригинал. Тут уже подсказывает опыт эксплуатации подверженных гниению «японцев».

Одним словом, есть над чем подумать, просматривая доски объявлений. И не будет откровением, если совсем скоро там появится огромное количество «неоригинальных» поддонов картера для новоявленных «хэдлайнеров» российского автомобильного рынка.