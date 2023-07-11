Зачем опытные автопутешественники возят с собой мощные магниты

Понятное дело, автомобиль перед поездкой стоит проверить и «подлечить». Насос, трос, лопата, хорошие и подходящие шаклы, ремкомплект для шин — обязательно. Кстати, о последнем: не единожды уже замечено, что «диким» покатушкам, как правило, не сильно рады жители, по чьим землям, лесам и пляжам пролегают маршруты. А потому они частенько устраивают туристам преграды, и делают это самым варварским методом. Тут-то и пригодится магнит.

Ставить бетонные блоки, лесные засеки и прочие глубоко незаконные сооружения — посредственное занятие. Видно их издалека, да и притормозить добрую компанию из нескольких машин да бензопилы они способны лишь ненадолго. Поэтому сельский люд повадился наполнять лужи гнутыми и спаянными гвоздями, работающими как полицейский шип. Стоить такой ничего не стоит, а вот эффект имеет ощутимый: массовый прокол колес способен целиком и полностью остановить целую экспедицию.

Земля слухами полнится, и если в выбранном направлении подобные случаи уже бывали, опытный «джипер» лужу не только ногами пройдет, но и не поленится достать из багажника магнит, чтобы проверить «водоем» на наличие «посторонних предметов». Даже один найденный «шип» скажет о многом, сохранит покрышки и с высокой долей вероятности предотвратит труднопреодолимую «головную боль». Стоит магнит дешево, места занимает немного, а вот пользу может оказать весьма и весьма существенную — поди найди в дивном нашем захолустье шиномонтаж. А ведь до него, родимого, еще нужно доехать.