Зачем опытные автопутешественники возят с собой мощные магниты

Отчего-то считается, что летом нужно непременно ехать на море. Еле ползущая главная трасса страны, М4 «Дон», чудовищные пробки на сочинском серпантине или в Геленджике, часы простоя перед Крымским мостом, а еще и цены, от которых дух захватывает. А ведь в России направлений, достойных внимания отпускников, предостаточно! В том числе и тех, где внедорожные возможности автомобиля сгодятся для поиска незабываемых приключений.
Разного рода «джипы» у нас в избытке, подобная формация транспортного средства популярна в народе. Так что хотя бы раз испытать машину настоящим офф-роудом хочется каждому обладателю шильдика «4х4». Другое дело, что доезжает до желанной локации и возвращается обратно не тот, у кого внедорожник круче, а тот, кто подготовился лучше. А запастись предстоит многим.
Понятное дело, автомобиль перед поездкой стоит проверить и «подлечить». Насос, трос, лопата, хорошие и подходящие шаклы, ремкомплект для шин — обязательно. Кстати, о последнем: не единожды уже замечено, что «диким» покатушкам, как правило, не сильно рады жители, по чьим землям, лесам и пляжам пролегают маршруты. А потому они частенько устраивают туристам преграды, и делают это самым варварским методом. Тут-то и пригодится магнит.
Ставить бетонные блоки, лесные засеки и прочие глубоко незаконные сооружения — посредственное занятие. Видно их издалека, да и притормозить добрую компанию из нескольких машин да бензопилы они способны лишь ненадолго. Поэтому сельский люд повадился наполнять лужи гнутыми и спаянными гвоздями, работающими как полицейский шип. Стоить такой ничего не стоит, а вот эффект имеет ощутимый: массовый прокол колес способен целиком и полностью остановить целую экспедицию.
Земля слухами полнится, и если в выбранном направлении подобные случаи уже бывали, опытный «джипер» лужу не только ногами пройдет, но и не поленится достать из багажника магнит, чтобы проверить «водоем» на наличие «посторонних предметов». Даже один найденный «шип» скажет о многом, сохранит покрышки и с высокой долей вероятности предотвратит труднопреодолимую «головную боль». Стоит магнит дешево, места занимает немного, а вот пользу может оказать весьма и весьма существенную — поди найди в дивном нашем захолустье шиномонтаж. А ведь до него, родимого, еще нужно доехать.