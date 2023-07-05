Как проверить моторное масло без лабораторий и затрат?

Подбирать новое моторное масло для своего автомобиля сегодня — сущая каторга. Приходится лавировать между «дорого» и «неизвестно», читай, между молотом и наковальней, притом, накопленного в интернете опыта пока еще недостаточно. Выход, по факту, один: довериться собственным умозаключениям, сделать свой выбор и честно нести за него ответственность после. Так себе перспектива, будем откровенны, но иной не просматривается.
Отечественный рынок моторных масел находится в изменяющемся состоянии, поэтому в таком любопытном положении находятся все, от мала до велика. Редакция портала «АвтоВзгляд» и наш подопытный Mitsubishi Lancer исключением не стали. Пройдя непростой путь, описанный ранее, мы решили протестировать моторное масло Rinnol Quant M X-Drive 5w−30, которое залили в мотор около пяти тысяч километров назад. Вполне достаточно, с учетом городской эксплуатации, для подведения первых итогов испытания.
Другой вопрос — как эти итоги подводить и на основе чего? «Тактильные», если можно так сказать, ощущения положительные: двигатель работает тихо, доливать масло практически не пришлось, стуков никаких нет. Везти пробу масла из двигателя в лабораторию? Вероятно, это лучший способ, но ни один из знакомых нам автолюбителей этим маршрутом не пойдет — дорого. Удовольствие убедиться в своей правоте или признать ошибку на ранней стадии обойдется от 7 500 до 18 000 рублей, что, согласитесь, излишнее напряжение для пустого кармана. Так что вспомним проверенные методики из старого шоферского опыта, которые в достаточной мере позволяют определить качество масла. Тем более, что такие методики есть.
Еще в середине прошлого века компания SHELL разработала простой и доступный способ проверки состояния масла в двигателе, основанный на капельном методе, для проведения которого потребуется лишь листок белой бумаги. Читай, бесплатный вариант. Итак, капля прогретого до рабочей температуры моторного масла извлекается из картера с помощью щупа и доставляется на листок. Далее следует подождать несколько часов (это важно), дав масляному пятну подсохнуть, после чего изучить его и уже делать выводы, на основе которых можно достаточно точно оценить качество и состояние состава.
Кстати, первые выводы можно сделать еще на стадии доставки капли масла на листок. Определяем вязкость: если капля тянулась, падая на бумагу, а не лилась водой — масло вязкое. Первый ответ получен. Теперь нужно подождать. Трех часов достаточно, чтобы продолжить экспертизу: полученное пятно разделилось на зоны, каждая из которых подсказывает определенный результат. Центральная часть показывает наличие в масле грязи, пыли, сажи, блестящих частиц металла. Незначительное потемнение — это нормально, а вот более темный центр, да еще и с оттенками должен наводить на размышления. Если после центральной «точки» идет темное и мутное — масло выгорело, оно не справилось с температурным режимом работы двигателя. Светлое — все хорошо. Последнее, что нас интересует — края пятна. Если они ровные, как у капельки воды — воды в моторе нет. Если рваные — в двигателе посторонняя жидкость. Надо срочно принимать меры. Кстати, сама капля бывает разных размеров — чем она больше растеклась, тем больше в моторном масле топлива.
Курс молодого бойца пройден, приступаем к оценке конкретно нашей капли масла Rinnol Quant M X-Drive 5w−30: итак, плавное и замедленное падение смазки на лист успокаивает, вязкость нормальная. То есть, масло в рабочем состоянии и будет работать положенный интервал.
Центральный круг не вызывает сомнений, никаких лишних примесей там нет, точка чуть темнее основной части и не более того. Основная площадь еще светлая, глины не видно, края ровные. Значит, можно и дальше эксплуатировать мотор с залитым в него маслом, при этом, не страшась разрушительных последствий.
Профессионалы, кстати, советуют делать такой тест не реже двух-трех тысяч километров пробега, чтобы в динамике наблюдать изменения. Мы, однако, сделаем его еще через пять тысяч километров, поскольку, как мы уже написали выше, причин для беспокойства нет. Какие-то серьезные выводы по технической части делать также рано, всего пять тысяч километров «за кормой». Однако, уже сейчас можно смело говорить, что масло достаточно густое, не жижа, и не «горит», а судя по цвету — исправно чистит двигатель. Расход топлива, на который моторное масло тоже влияет, остается в рамках допустимого, не выше и не ниже, чем на именитом конкуренте, залитом ранее.
Произведем еще один такой капельный тест строго перед заменой масла на новое и тогда же подведем более полные итоги эксперимента. О результате обязательно расскажем во всех подробностях.