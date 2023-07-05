Как проверить моторное масло без лабораторий и затрат?

Центральный круг не вызывает сомнений, никаких лишних примесей там нет, точка чуть темнее основной части и не более того. Основная площадь еще светлая, глины не видно, края ровные. Значит, можно и дальше эксплуатировать мотор с залитым в него маслом, при этом, не страшась разрушительных последствий.

Профессионалы, кстати, советуют делать такой тест не реже двух-трех тысяч километров пробега, чтобы в динамике наблюдать изменения. Мы, однако, сделаем его еще через пять тысяч километров, поскольку, как мы уже написали выше, причин для беспокойства нет. Какие-то серьезные выводы по технической части делать также рано, всего пять тысяч километров «за кормой». Однако, уже сейчас можно смело говорить, что масло достаточно густое, не жижа, и не «горит», а судя по цвету — исправно чистит двигатель. Расход топлива, на который моторное масло тоже влияет, остается в рамках допустимого, не выше и не ниже, чем на именитом конкуренте, залитом ранее.

Произведем еще один такой капельный тест строго перед заменой масла на новое и тогда же подведем более полные итоги эксперимента. О результате обязательно расскажем во всех подробностях.