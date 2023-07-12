Когда водитель может смело лить воду в расширительный бачок

Среди водителей бытуют два мнения относительно воды в системе охлаждения двигателя. Шоферы со стражем, заставшие вынужденный расцвет отечественного автопрома, считают, что криминала в этом никакого нет, особенно летом, когда заморозков не предвидится. Более молодое поколение, взращенное на суровом маркетинге, наоборот, убеждено: ни капли H2O в радиаторе, шлангах, двигателе и расширительном бачке быть не может! Ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах. Элегантность ситуации заключается в том, что ошибаются и те, и другие.
Во-первых, вода в системе охлаждения автоматически приводит к появлению ржавчины и коррозии, что в итоге выливается в ремонт. Ржавеет помпа, ржавеют металлические трубы, да и сам мотор изнутри такому «компоненту» рад не будет. Современные антифризы ведь не только охлаждают, но и защищают, и промывают систему.
Более того, они тоже испаряются в пробках и на жаре, но делают это значительно медленнее, позволяя в разы реже открывать капот и заливать свежую «охлаждайку». Зимой, естественно, ни о какой воде и речи быть не может — при замерзании полопается все: от расширительного бачка до элементов двигателя внутреннего сгорания.
Вторая часть народонаселения, стеной стоящая за тосолы и антифризы, хлопает стоя. А зря, ведь вода в системе есть и никуда она не денется. Любой замкнутый контур так и или иначе получает свою дозу конденсата. В самих антифризах вода тоже есть, причем она периодически выкипает, вынуждая водителя пополнять систему. Да, случается это не очень быстро и ежегодного долива обычно хватает, но факт остается фактом.
Более того, если под рукой нет нужного состава для пополнения системы охлаждения, можно и нужно брать обычную дистиллированную воду и доливать именно ее. Ничего с автомобилем в целом и двигателем в частности не случится. Пример — железные дороги, где в тепловозы льют исключительно воду, ибо системы построены так, что в них существуют многочисленные протечки. Оттого, кстати, тепловозы зимой и не глушат — чтобы вода не замерзла.
Получив «удар под дых» — закипание двигателя — в самом неожиданном и неудобном месте, воду заливать в систему можно. Лучший вариант, повторимся, дистиллированная, но подойдет и та, что окажется под рукой. Другое дело, что после возвращения из поездки систему нужно промыть тем самым дистиллятом, а после заполнить подходящей охлаждающей жидкостью, предвосхитив процессы окисления. И на этом можно смело поставить точку.