Когда водитель может смело лить воду в расширительный бачок

Среди водителей бытуют два мнения относительно воды в системе охлаждения двигателя. Шоферы со стражем, заставшие вынужденный расцвет отечественного автопрома, считают, что криминала в этом никакого нет, особенно летом, когда заморозков не предвидится. Более молодое поколение, взращенное на суровом маркетинге, наоборот, убеждено: ни капли H2O в радиаторе, шлангах, двигателе и расширительном бачке быть не может! Ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах. Элегантность ситуации заключается в том, что ошибаются и те, и другие.

Во-первых, вода в системе охлаждения автоматически приводит к появлению ржавчины и коррозии, что в итоге выливается в ремонт. Ржавеет помпа, ржавеют металлические трубы, да и сам мотор изнутри такому «компоненту» рад не будет. Современные антифризы ведь не только охлаждают, но и защищают, и промывают систему.

Более того, они тоже испаряются в пробках и на жаре, но делают это значительно медленнее, позволяя в разы реже открывать капот и заливать свежую «охлаждайку». Зимой, естественно, ни о какой воде и речи быть не может — при замерзании полопается все: от расширительного бачка до элементов двигателя внутреннего сгорания.