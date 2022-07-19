Как быть, если выкипает антифриз, а долить нечего

Закипеть в пробке — то еще испытание для любого автомобилиста. Нервы без того на пределе из-за опасений за двигатель, для которого сильный перегрев подобен смерти. А тут еще недовольные водители сигналят и выкрикивают ругательства в адрес пострадавшего вместо того, чтобы остановится и помочь. В общем, закипел — запасайся терпением и спокойствием, и делай все, чтобы вернуть работоспособность системы охлаждения. А что, собственно, можно сделать, если охлаждающая жидкость на нуле и кипит, а в багажнике ничего на подлить?
О том, что следует прекратить эксплуатацию автомобиля немедленно напоминать, наверное, не стоит. Любой автовладелец знает, что перегрев для двигателя — это, прежде всего, дорогостоящий ремонт, а то и вовсе частичная или полная замена. А значит, как только температура поползла вверх, срочно включаем печку на полную, и выруливаем из потока на обочину. Далее, глушим мотор, и оставив зажигание включенным для того, чтобы печка продолжала работать, отводя лишнее тепло из подкапотного пространства, ждем, когда двигатель немного остынет.
Далее, открыв капот, можно визуально оценить уровень ОЖ в бачке, не вскрывая крышки (делать это сразу после остановки крайне опасно). И если вы понимаете, что она выкипела, а на долив ничего нет, но вам необходимо продолжить движение, ищем варианты решения проблемы.
Зная какой антифриз залит в систему охлаждения, можно встать у машины с поднятым капотом и рукой, и поискать помощи у проезжающих мимо других водителей. Поверьте, и среди них есть нормальные люди. Если у сердобольного автовладельца не нашлось антифриза вашей марки (на цвет смотреть не стоит), осмотрите то, что у него есть. Возможно, он использует универсальную ОЖ класса G12++. Такой можно смешивать с охлаждающими жидкостями других марок. Ну, и в конце концов, такое решение лучше, чем совсем ничего.
Если антифриза не нашлось, но есть дистиллированная вода — это тоже хорошо. Однако нужно понимать, что если вы дольете в систему литр-другой воды, то машина все равно закипит, проехав некоторое расстояние — температура закипания разбавленного водой антифриза в этом случае будет ниже. Но 200—300 мл долить вполне себе можно. После того, как доберетесь до автосервиса, и устраните неполадки в системе, нужно будет просто заменить полностью жидкость на ту, которую рекомендует автопроизводитель.
Считать удачей можно, если ваша машина закипела неподалеку от АЗС или строительного магазина. На автозаправочной станции можно пополнить запас антифриза и дистиллированной воды. Строительный магазин может стать источником исключительно дистиллированной воды. Если проблема более глобальна — антифриз рекой уходит из системы через пробитый радиатор, порвавшийся патрубок или по другой причине, а магазина автозапчастей по близости нет, то лучше всего воспользоваться услугой эвакуатора. Да, это дороже. Но точно в десятки раз дешевле, чем доехать на кипящем двигателе туда, куда хотелось, а потом ремонтировать его.