Как быть, если выкипает антифриз, а долить нечего

Закипеть в пробке — то еще испытание для любого автомобилиста. Нервы без того на пределе из-за опасений за двигатель, для которого сильный перегрев подобен смерти. А тут еще недовольные водители сигналят и выкрикивают ругательства в адрес пострадавшего вместо того, чтобы остановится и помочь. В общем, закипел — запасайся терпением и спокойствием, и делай все, чтобы вернуть работоспособность системы охлаждения. А что, собственно, можно сделать, если охлаждающая жидкость на нуле и кипит, а в багажнике ничего на подлить?

О том, что следует прекратить эксплуатацию автомобиля немедленно напоминать, наверное, не стоит. Любой автовладелец знает, что перегрев для двигателя — это, прежде всего, дорогостоящий ремонт, а то и вовсе частичная или полная замена. А значит, как только температура поползла вверх, срочно включаем печку на полную, и выруливаем из потока на обочину. Далее, глушим мотор, и оставив зажигание включенным для того, чтобы печка продолжала работать, отводя лишнее тепло из подкапотного пространства, ждем, когда двигатель немного остынет.

Далее, открыв капот, можно визуально оценить уровень ОЖ в бачке, не вскрывая крышки (делать это сразу после остановки крайне опасно). И если вы понимаете, что она выкипела, а на долив ничего нет, но вам необходимо продолжить движение, ищем варианты решения проблемы.