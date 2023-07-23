Химический «антидождь» отдыхает: жутко и качественно экономим на автохимии

Полки автомагазинов, кризис — не кризис, ломятся от ярких баллончиков с импортными составами. Не отстают и отечественные химики, наладившие и поставки, и производство. Каких только чудес не обещают кричащие этикетки: стоить залить крохотный флакон в бак — мотор сам себя вылечит, брызни на царапину — как не бывало, налей на лобовое — и можешь снимать дворники.
Однако нашего автовладельца на такой мякине не проведешь, за обертку не купишь: он-то знает, что лучше бабушкиного метода нет и быть ничего не может. Оттого и пользуется исключительно им, не отвлекаясь на изощренный маркетинг.
На любой бюджет и вкус найдутся в специализированном магазине составы для стекол: и почистить, и от дождя спасти, и прозрачней сделать. Работают? Да, но с оговорками. Например, некоторые смеси быстро испаряются и требуют повторного нанесения, а другие сложны в использовании, да и результат дают посредственный. Стоит ли за них платить? Вопрос под настроение и зарплату. То ли дело — простой лимон!
Он в каждом продуктовом найдется и стоит недорого: хоть летом, хоть зимой. Из гаража можно и пешком дойти, да и в дачном сельпо найдется. Однако мало кто помнит, что лучшего средства для чистоты стекол, чем сам лимон и содержащаяся в нем кислота — не сыскать. Мамы и бабушки соврать не дадут: хрусталь, полки и горки поддерживались в стерильной чистоте именно так.
Так что берем и применяем смело: чтобы стекла не пачкались изнутри, зеркала отталкивали в дождь и пыль, а вода просто скатывалась с окон, достаточно раз в три месяца натереть заранее отмытые поверхности половинкой лимона! Остальное лимонная кислота возьмет на себя: покрытие станет более стойким к внешним факторам, гораздо чище и прозрачнее, а продержится такая защита не меньше месяца. А коли не трогать — так и все три.
Натертое изнутри лобовое перестанет запотевать, станет прозрачнее и куда безопаснее, а зеркала заднего вида порадуют чистотой. И главное: очень просто наносить: разрезали фрукт пополам, натерли, да смыли потом мякоть проточной водой. Те, кто самостоятельно пытались располировать хваленый антидождь, раз за разом оставляющий мутную пелену на стеклах, раз за разом, мойка за мойкой, истошно трущие триплекс специальной салфеткой со специальной жижей — поймут и оценят.