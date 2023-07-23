Химический «антидождь» отдыхает: жутко и качественно экономим на автохимии

Полки автомагазинов, кризис — не кризис, ломятся от ярких баллончиков с импортными составами. Не отстают и отечественные химики, наладившие и поставки, и производство. Каких только чудес не обещают кричащие этикетки: стоить залить крохотный флакон в бак — мотор сам себя вылечит, брызни на царапину — как не бывало, налей на лобовое — и можешь снимать дворники.

Однако нашего автовладельца на такой мякине не проведешь, за обертку не купишь: он-то знает, что лучше бабушкиного метода нет и быть ничего не может. Оттого и пользуется исключительно им, не отвлекаясь на изощренный маркетинг.

На любой бюджет и вкус найдутся в специализированном магазине составы для стекол: и почистить, и от дождя спасти, и прозрачней сделать. Работают? Да, но с оговорками. Например, некоторые смеси быстро испаряются и требуют повторного нанесения, а другие сложны в использовании, да и результат дают посредственный. Стоит ли за них платить? Вопрос под настроение и зарплату. То ли дело — простой лимон!