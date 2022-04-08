Осторожно: «Антидождь», или Чем «волшебная» жидкости грозит водителю

«Антидождь» — спецсостав, который наносится на чистое и сухое остекление машины, создавая водоотталкивающий слой. Обработке можно подвергать не только «лобовуху», но и боковые стекла, и заднее. Мало того, составом рекомендуется обрабатывать и фары автомобиля, которые так же испытывают огромную нагрузку, когда на улице слякоть и грязь.

Работа «антидождя» в идеале выглядит следующим образом: на обработанном стекле мелкие капли воды моментально собираются в крупные, и тут же стекают в область покоя щеток стеклоочистителя. Таким образом обзорность после использования средства улучшается в разы. Однако не все водоотталкивающие составы одинаково хороши. И там, где водитель ожидает получить одни плюсы, его ждет сплошное разочарование.

Как правило, в состав препарата входят силиконы, полимеры, парафины, ароматизаторы, отдушки и прочие добавки, включая растворители, которые и делают состав жидким или газообразным, когда тот находится в баллончике с распылителем. При нанесении на поверхность стекла, растворитель быстро испаряется, а остальные компоненты остаются на поверхности стекла, создавая тот самый защитный слой, препятствующий скапливанию и удержанию влаги.