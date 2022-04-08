Осторожно: «Антидождь», или Чем «волшебная» жидкости грозит водителю

«Антидождь» — спецсостав, который наносится на чистое и сухое остекление машины, создавая водоотталкивающий слой. Обработке можно подвергать не только «лобовуху», но и боковые стекла, и заднее. Мало того, составом рекомендуется обрабатывать и фары автомобиля, которые так же испытывают огромную нагрузку, когда на улице слякоть и грязь.
Работа «антидождя» в идеале выглядит следующим образом: на обработанном стекле мелкие капли воды моментально собираются в крупные, и тут же стекают в область покоя щеток стеклоочистителя. Таким образом обзорность после использования средства улучшается в разы. Однако не все водоотталкивающие составы одинаково хороши. И там, где водитель ожидает получить одни плюсы, его ждет сплошное разочарование.
Как правило, в состав препарата входят силиконы, полимеры, парафины, ароматизаторы, отдушки и прочие добавки, включая растворители, которые и делают состав жидким или газообразным, когда тот находится в баллончике с распылителем. При нанесении на поверхность стекла, растворитель быстро испаряется, а остальные компоненты остаются на поверхности стекла, создавая тот самый защитный слой, препятствующий скапливанию и удержанию влаги.
Однако все это работает, если вы пользуетесь дорогой автохимией. Но если «антидождь» дешевый и произведен кустарным способом — чуда не произойдет. Мало того, некачественные компоненты существенно ухудшат видимость, образуя на стекле вместо прозрачной пленки жирный налет. При этом качественные составы работают мгновенно — и это легко проверить, частично обработав лобовое стекло. Некачественные — собирают и отводят влагу медленней, а то и вовсе не отталкивают воду. В процессе работы щеток на стекле начинают появляться разводы, проплешины с большим скоплением влаги и т. д.
Ну и, конечно же, срок действия некачественного «антидождя» недолог. А значит, флакон вы израсходуете довольно быстро и побежите за новым. Ценник при этом на некачественную жидкость может быть сопоставим с той, за которую не жалко отдавать свои кровные, и которая работает на 100%.
Иными словами, к выбору «антидождя» нужно подходить примерно так же, как вы подбираете масло для своего авто или охлаждающую жидкость. Важно качество, бренд, состав. Тем производителям, что дорожат репутацией, скрывать нечего, и они в обязательном порядке указывают на флаконах свои адреса, е-мейлы и телефоны «горячей линии», куда можно пожаловаться. Не теряйте бдительность. Помните, не все «антидожди» одинаково хороши.