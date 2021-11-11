«Антидождь»: можно ли надолго защитить фары от грязи и слякоти

Если кто не знает, напомним, что первые автохимические средства типа «антидождь» появились на нашем рынке более 20 лет назад. Тогда законодателями моды выступили американские компании. Потом появились производители и в других странах, а сам «антидождевой» ассортимент заметно расширился.
Достаточно сказать, что в настоящее время подобные составы имеются практически у всех автохимических брендов, как зарубежных, так и отечественных. Последние, кстати, нередко опережают иностранцев, причем как в торговом противостоянии, так и по качеству выпускаемой продукции.
Сегодня же в розничной продаже можно встретить более двух десятков автомобильных «дождевых» препаратов, выпускаемых различными компаниями. Значительная часть этих продуктов, к слову сказать, уже неоднократно подвергалась сравнительным испытаниям. Что вполне объяснимо, ведь далеко не все препараты этой категории соответствуют заявленным показателям.
Правда, большинство подобных сравнительных испытаний имеют один значимый недостаток: исследователи пытаются оценить положительное действие «антидождя» исключительно на лобовое стекло машины. Конечно, такой подход к оценке рабочих свойств продукта вполне оправдан, поскольку хорошая обзорность дороги в плохую погоду является залогом безопасной езды. Однако пассивная безопасность автомобиля, особенно в темное время суток, во многом зависит и от освещенности дороги.
Пассивная безопасность
В слякотную погоду этот показатель однозначно будет определяться не только мощностью бортовых источников света, но и внешним состоянием головных фар, то есть тем, насколько сильно они запачканы (фото ниже). Очевидно, что чем больше грязи оседает на фарах во время езды, тем хуже будет освещенность.
Закономерно встает вопрос: а как уменьшить степень загрязнения головной светотехники? Ответ очень прост — с помощью все тех же «антидождей». Каждый из этих продуктов, если верить описаниям, должен препятствовать прилипанию мокрой грязи не только к стеклам, но и к внешним боковым зеркалам, а также к фарам машины. Но дает ли «антидождь» хоть минимальный эффект при обработке фар?
Ведь одно дело — автомобильный лобовой триплекс на основе кварца, и совсем другое — пластиковые блок-фары, изготовленные из полимера (так называемого поликарбонатного стекла).
Как раз из него делают головную светотехнику для многих современных авто. Причем она в большей степени, нежели ветровое стекло, подвергается воздействию грязи во время движения машины.
Проверка «на грязь»
Поэтому в ходе нынешнего теста было решено оценить исключительно противогрязевую эффективность «антидождей» при их воздействии на поликарбонат. С этой целью эксперты портала «АвтоВгляда» с коллегами сайта «АвтоПарад» приобрели в автомагазинах пять образцов российского производства (фото ниже).
Четыре из них — полностью антидождевые спреи брендов Runway, AVS, Hi-Gear и Ruseff. А вот пятый продукт — довольно неординарный состав под названием «Антигрязь» марки Pro-Brite, предназначенный для защиты не только стекол, зеркал и фар, но и кузова.
Для оценки эффективности закупленных препаратов была разработана оригинальная методика. В соответствии с ней, для каждого исследуемого образца мы подготовили отдельную контрольную пластину из поликарбонатного стекла.
Все пластины имеют фиксированный размер и слегка изогнуты для имитации реальной поверхности блок-фары. Затем пластины поочередно обрабатывались конкретным препаратом, после чего на каждую из них выливали определенное количество жидкого искусственного загрязнителя. Последний представлял собой подкрашенную органическую субстанцию на основе воды, жиров, масел и растительных микроволокон.
Критерии оценки
После такой процедуры контрольную пластину ставили вертикально и сравнивали с исходным образцом, то есть стеклом, которое загрязнялось без предварительной обработки «антидождем». Критерий оценки таков: чем меньше грязи (в сравнении с «исходником») осталось на поликарбонатной пластине, тем лучше. Такое визуальное сопоставление (фото ниже) дало возможность разделить участников испытаний по группам и тем самым позиционировать каждый образец по степени эффективности.
Итак, как показало сравнительное тестирование, обработка поликарбонатного стекла «антидождями», выполненная в рамках предложенной выше методики, дала положительный эффект.
Правда, данное качество смогли продемонстрировать только четыре препарата: спреи торговых марок Ruseff, Hi-Gear, Runway, и Pro-Brite. Как показало визуальное сопоставление, на фоне исходного образца, не подвергавшегося антигрязевой обработке, отмеченный квартет продуктов смог заметно снизить степень загрязнения контрольных пластин, на которые были нанесены данные составы.
Можно делать выводы
Кстати, в части создания антигрязевой защиты на поликарбонате эти четыре препарата тоже несколько различаются. Среди них более действенными были признаны спреи от Ruseff и Hi-Gear, которые, собственно, и стали победителями теста.
Второе место, соответственно, поделили продукты от Runway и Pro-Brite. Что же касается «антидождя» марки AVS, то его применение на поликарбонатном стекле оказалось неэффективным в рамках описанной выше методики. Возможно, этот препарат будет полезен при обработке ветрового стекла автомобиля, но выяснить это можно только в ходе проведения отдельных испытаний.
Таким образом, обобщая результаты сравнительных испытаний, констатируем тот факт, что подавляющую массу «антидождей» можно использовать и для обработки фар автомобиля. Формируемая с помощью таких препаратов полимерная защита действительно может уменьшить загрязнение головной светотехники в слякотную погоду.
Какой продукт выбрать — это, как говорится, зависит от личных предпочтений. Да и цена не последнюю роль играет. Так, самые дорогой из проверенных нами продуктов — это «антидождь» Runway (от 140 ₽ за 100 мл). За ним в порядке снижения стоимости следуют спреи от AVS и Hi-Gear (120 ₽ за 100 мл), а также средство от Pro-Brite (75 ₽ за 100 мл). Ну, а самым привлекательным по цене (от 65 ₽ за 100 мл) оказался «антидождь» от Ruseff. В общем, разброс цен достаточно большой, и тут каждый может найти нужный товар на свой кошелек.