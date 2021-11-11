«Антидождь»: можно ли надолго защитить фары от грязи и слякоти

Если кто не знает, напомним, что первые автохимические средства типа «антидождь» появились на нашем рынке более 20 лет назад. Тогда законодателями моды выступили американские компании. Потом появились производители и в других странах, а сам «антидождевой» ассортимент заметно расширился.

Достаточно сказать, что в настоящее время подобные составы имеются практически у всех автохимических брендов, как зарубежных, так и отечественных. Последние, кстати, нередко опережают иностранцев, причем как в торговом противостоянии, так и по качеству выпускаемой продукции.

Сегодня же в розничной продаже можно встретить более двух десятков автомобильных «дождевых» препаратов, выпускаемых различными компаниями. Значительная часть этих продуктов, к слову сказать, уже неоднократно подвергалась сравнительным испытаниям. Что вполне объяснимо, ведь далеко не все препараты этой категории соответствуют заявленным показателям.