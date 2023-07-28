Как мастера сервиса наживаются на водителях, услышав стуки в подвеске

Фото: Drive2.ru (GreenService)
Владельцы подержанных машин не всегда обслуживают их сами. Нередко они обращаются в сервисы. А там ушлые работники, услышав посторонние звуки в ходовой части, просто обманывают «рулевых» и те выкладывают огромные деньги за ремонт. О том, как не попасться на удочку мошенников от ремонта, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Посторонние стуки «где-то внизу» нередко беспокоят рулевых. Особенно если машина уже прилично пробежала и требует внимания. Обычно автовладельцы сразу думают, что проблема кроется в амортизаторах, ведь за годы эксплуатации они могли «подустать».

Естественно, что смотреть автомобиль удобнее на подъемнике, потому граждане заруливают в сервис. Часто — в первый попавшийся. Там мастера проводят визуальный контроль, дергают за рычаги и выносят вердикт — причина звуков и вибраций действительно в амортизаторах. Их срочно надо обновлять, причем обязательно парой.

Конечно же, данные запчасти стоят недешево. Скажем, передний «аморт» на седан Volkswagen Polo обойдется в 5600 рублей. Ну а на какой-нибудь бэушный Mercedes-Benz ценник может быть и 20 000 целковых. Здесь совет один — если ремонтники незнакомые, не надо сразу соглашаться на замену. Иначе можно просто выбросить на ветер приличную сумму денег.

Фото: "АвтоВзгляд"

Подчас оказывается, что запчасти, стоящие на «железном коне», еще вполне себе рабочие. Потеков на корпусах нет, штоки отлично ходят и у них нет люфтов. Все исправно! Здесь заметим, что «ходовка» может выдержать и 500 000 км пробега. В этом корреспондент портала «АвтоВзгляд» убедился, изучая Kia Optima, которая проработала в такси.

В чем же причина? Подчас она кроется в опоре одного из «амортов». Нередко их делают из алюминиевого сплава. От сильных ударов и вибраций мягкий металл просто рассыпается кусками. И самый большой, по закону подлости, отваливается с внутренней стороны этой самой опоры. То есть его просто не видно. Либо может развалиться сайлентблок. В итоге водителя «разводят» на замену большого количества деталей. А еще могут указать на плохое состояние отбойника. Но, повторимся, это не значит, что дорогой амортизатор тоже требует замены.

К сожалению, выходов тут немного. Первый — внимательно осмотреть ходовую с фонарем в руках: так лучше видно дефекты. Второй — найти проверенный сервис. Его могут посоветовать, скажем, знакомые или соседи по гаражу. Только так вы не отдадите за ремонт своей дешевенькой иномарки 50 000 рублей и более.

В конце заметим, что не надо терять бдительность. Если люди в ремзоне незнакомы: стойте рядом с автомобилем. Иначе мастер тайком может брызнуть маслом на сайлентблок и стук прекратится. Вы заплатите за работу по замене детали, а через какое-то время неисправность снова проявит себя. Но доказать обман не удастся.

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28 июля 2023
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