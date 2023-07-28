Как мастера сервиса наживаются на водителях, услышав стуки в подвеске

Посторонние стуки «где-то внизу» нередко беспокоят рулевых. Особенно если машина уже прилично пробежала и требует внимания. Обычно автовладельцы сразу думают, что проблема кроется в амортизаторах, ведь за годы эксплуатации они могли «подустать».
Естественно, что смотреть автомобиль удобнее на подъемнике, потому граждане заруливают в сервис. Часто — в первый попавшийся. Там мастера проводят визуальный контроль, дергают за рычаги и выносят вердикт — причина звуков и вибраций действительно в амортизаторах. Их срочно надо обновлять, причем обязательно парой.
Конечно же, данные запчасти стоят недешево. Скажем, передний «аморт» на седан Volkswagen Polo обойдется в 5600 рублей. Ну а на какой-нибудь бэушный Mercedes-Benz ценник может быть и 20 000 целковых. Здесь совет один — если ремонтники незнакомые, не надо сразу соглашаться на замену. Иначе можно просто выбросить на ветер приличную сумму денег.
Подчас оказывается, что запчасти, стоящие на «железном коне», еще вполне себе рабочие. Потеков на корпусах нет, штоки отлично ходят и у них нет люфтов. Все исправно! Здесь заметим, что «ходовка» может выдержать и 500 000 км пробега. В этом корреспондент портала «АвтоВзгляд» убедился, изучая Kia Optima, которая проработала в такси.
В чем же причина? Подчас она кроется в опоре одного из «амортов». Нередко их делают из алюминиевого сплава. От сильных ударов и вибраций мягкий металл просто рассыпается кусками. И самый большой, по закону подлости, отваливается с внутренней стороны этой самой опоры. То есть его просто не видно. Либо может развалиться сайлентблок. В итоге водителя «разводят» на замену большого количества деталей. А еще могут указать на плохое состояние отбойника. Но, повторимся, это не значит, что дорогой амортизатор тоже требует замены.
К сожалению, выходов тут немного. Первый — внимательно осмотреть ходовую с фонарем в руках: так лучше видно дефекты. Второй — найти проверенный сервис. Его могут посоветовать, скажем, знакомые или соседи по гаражу. Только так вы не отдадите за ремонт своей дешевенькой иномарки 50 000 рублей и более.
В конце заметим, что не надо терять бдительность. Если люди в ремзоне незнакомы: стойте рядом с автомобилем. Иначе мастер тайком может брызнуть маслом на сайлентблок и стук прекратится. Вы заплатите за работу по замене детали, а через какое-то время неисправность снова проявит себя. Но доказать обман не удастся.