Какие неприятные сюрпризы может преподнести владельцу машина с торсионной подвеской

Если вы спросите, где в автомобиле находится самая прочная и упругая сталь, то специалист, скорее всего, укажет на торсион. Хотя легковые машины с полноценной торсионной подвеской в нынешнем автомобильном масс-поле относительно редки. Это, скорее, грузовой сегмент, где нужна максимальная жесткость шасси. Либо спортивный или строго внедорожный, нуждающийся в регулировках характеристик подвески в зависимости от обстоятельств использования. Однако U-образные торсионные балки в полузависимых схемах для задней подвески до сих пор используются повсеместно.

Торсион как таковой — это цилиндрический металлический стержень, обладающий высокой упругостью. Особенно при нагрузке на скручивание. Загляните под корму вашего переднеприводного «бюджетника» и увидите, что поперечную балку усиливает похожий на обычный лом стержень, жестко закрепленный по обеим сторонам. А самым распространенным примером торсиона можно считать обычный стабилизатор поперечной устойчивости.

Задача любого торсиона — создать «упругую жесткость» при работе подвески, перераспределяя приложенную к одному колесу силу на весь мост и кузов. После снятия нагрузки, опоры ступицы возвращаются в исходное положение. Если же говорить о главных признаках полноценной торсионной подвески, то это продольные торсионы. Их легко увидеть, лишь заглянув под днище авто. Они не только придают дополнительную жесткость раме или кузову, но делают машину более собранной и управляемой в маневре, либо при езде по неровностям не хуже стоек Макферсона.