Зачем на самом деле нужны деревянные накидки на сиденья машины

Деревянная накидка на сиденье — это прям олдскул и кринж в современном мире высокотехнологичных, богато оснащенных автомобилей. Зачем нужно это старье, если массаж и охлаждение уже есть у многих моделей? Пора уже сменить пластинку и перестать пользоваться дедовскими лайфхаками, не правда ли? А вот же пользуются, до сих пор покупают и ставят эту «сбрую» на сиденье, причем на пошарканной «Ладе» она встречается ничуть не реже, чем на новеньком Mercedes. А в чем соль то?

Для начала стоит разобраться с основным назначением этого сложного, но экологичного оборудования. Накидка нужна не для массажа и не для комфорта, как об этом думают многие, поскольку некий «эффект» от его применения возникает лишь у малой части населения, да и то — в одном, зачастую очень разном месте спины. Филейная часть от этого «прибамбаса» редко испытывает положительные эмоции. Можно, пожалуй, лишь об одной «тактильной» особенности говорить: в дальней дороге спина действительно затекает чуть меньше. Но это, скорее, вторичная опция.

Веселит мнение модников, считающих, что этот аксессуар нужен для предохранения от складок на одежде. Разочарую: что брюки, что пиджаки с рубашками мнутся только сильнее, так что деревяшки тут скорее усугубят ситуацию, нежели помогут. То же самое можно сказать и поклонникам теории лечения/предотвращения различных мужских недугов: недотягивает эко-массажер до нужно точки. Ну в классическом исполнении — так уж точно.