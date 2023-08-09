Для чего опытные автомобилисты заливают в мотор смывку краски

Для начала расскажем, почему вообще стоит обращать внимание на препарат, который продается в любом строительном магазине. Во-первых, он дешевый — бутылка обойдется в 200 рублей. А специальное промывочное масло, для сравнения, стоит около 1000 целковых.
Во-вторых, штука эта очень едкая и быстродействующая. В составе очистителя присутствуют смеси активных органических растворителей (например, хлорированных углеводородов) и разрыхлителей (ледяная уксусная кислота, концентрированная муравьиная кислота). Такой набор быстро удаляет с рабочих поверхностей силового агрегата застарелые отложения, из-за которых тот неустойчиво «пыхтит» на холостых и сильно дымит.
И не надо сравнивать удалитель краски со средством для мытья посуды, о котором портал «АвтоВзгляд» уже писал. Кухонная химия куда более мягкая, да и эффект от нее краткосрочный. В случае со «смывкой» нужно идти другим путем и действовать аккуратно.
Для начала прогреваем мотор до рабочей температуры. Затем глушим агрегат и «отправляем» около литра очистителя в маслозаливную горловину. Будет очень сильно вонять, так что работу проводите исключительно на свежем воздухе. Оставляем минут на двадцать — чтобы состав впитался. Но больше не надо, потому как препарат может спровоцировать отслойку грязи кусками, и она залепит сетку маслоприемника.
После — даем двигателю поработать минут десять, сливаем «жижу», меняем фильтр. Затем хорошо бы демонтировать масляный поддон и осмотреть его. Остатки рыхлого шлама необходимо удалить вручную. Проверьте и старый фильтр — обычно он тоже сильно забивается грязью. Вот почему во время промывки категорически не советуют ездить на автомобиле даже с малой скоростью. Нечистоты способствуют падению давления в системе. Как результат — на приборной панели зажигается «масленка».
В общем, способ вполне рабочий, особенно если движок старый и давно требует внимания.