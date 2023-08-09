Для чего опытные автомобилисты заливают в мотор смывку краски

Для начала расскажем, почему вообще стоит обращать внимание на препарат, который продается в любом строительном магазине. Во-первых, он дешевый — бутылка обойдется в 200 рублей. А специальное промывочное масло, для сравнения, стоит около 1000 целковых.

Во-вторых, штука эта очень едкая и быстродействующая. В составе очистителя присутствуют смеси активных органических растворителей (например, хлорированных углеводородов) и разрыхлителей (ледяная уксусная кислота, концентрированная муравьиная кислота). Такой набор быстро удаляет с рабочих поверхностей силового агрегата застарелые отложения, из-за которых тот неустойчиво «пыхтит» на холостых и сильно дымит.

И не надо сравнивать удалитель краски со средством для мытья посуды, о котором портал «АвтоВзгляд» уже писал. Кухонная химия куда более мягкая, да и эффект от нее краткосрочный. В случае со «смывкой» нужно идти другим путем и действовать аккуратно.