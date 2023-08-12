Почему лопаются поршни, или Чем опасен тюнинг мотора

Ох уж эти «самоделкины» отечественные, левши всех мастей и калибров! Как только в их руки попадает машина — начинаются идеи и планы по ее улучшению. И ладно бы внешнему — спойлеры, снятие хрома, музыки-тонировки на инженерную составляющую не влияют. Но ведь этим только начинают. В процессе «улучшайзинга», когда масла в огонь подливается нашим фирменным «быстрее, выше, сильнее», руки доходят и до технической составляющей. И тогда происходят порой фатальные доработки. Насколько? До полного уничтожения. Например, до конструктивной гибели поршней. Как ни странно, добиться столь «впечатляющего» эффекта несложно.

Итак, нужно заставить «гражданский», ничем не примечательный транспорт лететь в стиле спорткаров. Читаем интернеты, где каждый второй пишет о низком уровне КПД штатных моторов, прикидываем, как этот самый КПД повысить. Самый простой путь — увеличить количество смеси путем установки более мощного насоса и, конечно, более производительных форсунок, которые зачастую подбираются просто по посадочному.

Сделать это сегодня не сложнее, чем найти ответ на вопрос из кроссворда. Втыкаем «форсы» мощнее, насос, убираем «экологию», прошиваем «мозги» и получаем временный приток сил. Ощутимый, но, увы, временный, потому что «потроха» ДВС на такую форсировку просто не рассчитаны.