Правильный тюнинг: как продлить жизнь двигателя всего за пару сотен рублей

Современный ДВС — экономичный и экологичный. Дабы уберечь природу — как нам рассказывали все эти годы — его оснастили массой различных приспособлений, которые, правда, серьезно сократили ресурс. И тут крайне уместен тезис про «раньше было лучше»: у древних и легендарных моторов-миллионников «экологии» не было. Резать или не резать все «очищающие» дополнения — личное дело каждого, тут советы давать глупо. Но об одном «улучшении» поговорить все же стоит.

Довольно давно автопроизводители решили отправлять картерные газы обратно в двигатель «на дожиг». Тонкий шланг был еще на старике-карбюраторе, и уже тогда многие водители скидывали его под капот, отсоединяя из общей цепи. Почему? Да потому что в картерных газах, которых с умиранием двигателя становилось все больше, оказывалось не только несгоревшее топливо, но и масляная пыль, и эмульсия, и конденсат, и все остальное. Агрегат быстро забивался грязью и просился на чистку — причем регулярную. Вот и нашли решение: неэкологичное, зато дешевое, надежное и практичное.