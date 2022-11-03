Правильный тюнинг: как продлить жизнь двигателя всего за пару сотен рублей

Современный ДВС — экономичный и экологичный. Дабы уберечь природу — как нам рассказывали все эти годы — его оснастили массой различных приспособлений, которые, правда, серьезно сократили ресурс. И тут крайне уместен тезис про «раньше было лучше»: у древних и легендарных моторов-миллионников «экологии» не было. Резать или не резать все «очищающие» дополнения — личное дело каждого, тут советы давать глупо. Но об одном «улучшении» поговорить все же стоит.
Довольно давно автопроизводители решили отправлять картерные газы обратно в двигатель «на дожиг». Тонкий шланг был еще на старике-карбюраторе, и уже тогда многие водители скидывали его под капот, отсоединяя из общей цепи. Почему? Да потому что в картерных газах, которых с умиранием двигателя становилось все больше, оказывалось не только несгоревшее топливо, но и масляная пыль, и эмульсия, и конденсат, и все остальное. Агрегат быстро забивался грязью и просился на чистку — причем регулярную. Вот и нашли решение: неэкологичное, зато дешевое, надежное и практичное.
Впрочем, правда в словах экологов все же есть: чистота воздуха зависит от каждого из нас. Да и топливо имеет смысл поберечь. Поэтому лучше использовать другое решение, позволяющее добиться великого паритета «и волки сыты, и овцы целы». В чем его суть? На шланг подачи картерных газов вешается специальная колба-фильтр, именуемая маслоуловителем. Фокус в том, что пары топлива отправляются по адресу, а более тяжелые «фракции» остаются в таре, которую потом можно опустошить.
С теоретической и практической частью все ясно, остается один ключевой вопрос — цены. В интернете немало рецептов, как «сваять» маслоуловитель из подручных средств, но гораздо проще купить на известной китайской барахолке уже готовый продукт за 235 рублей. За эти деньги «Почта России» доставит не только саму колбу, но и весь необходимый набор шлангов, фитингов и креплений, которые потребуются для инсталляции.
Результатом же станет не только возросшая мощность двигателя — особенно если заодно почистить дроссель — но и сокращение посещений СТО, а также самостоятельного копания под капотом. Одним словом, история стоящая — применять можно и нужно.