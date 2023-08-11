Масляный вопрос: как правильно смешивать «синтетику» или «полусинтетику»

Кто бы оспаривал азбучные истины: моторное масло — важнейший компонент двигателя, оно снижает деструктивное воздействие силы трения на его детали. И чем выше характеристики масла, тем дольше живет мотор. Эпоха «минералки» прошла, а на переднем плане остались современные синтетические жидкости и, как их менее дорогостоящая альтернатива, полусинтетические составы.
Помимо, собственно, смазывания трущихся деталей, хорошему маслу есть чем заняться в моторе: оно не только удаляет с рабочих поверхностей выработку, но и растворяет вредные отложения продуктов сгорания топлива. Чем выше качество смазки, тем шире его температурный и нагрузочный диапазон. А отсюда и главное качество моторного масла — как можно дольше не терять своих свойств — не окисляться и не утрачивать молекулярную структуру, превращаясь в отработку.
Именно ради всего этого люди изобрели синтетическое масло, которое не является прямым продуктом перегонки нефтепродуктов, а на их базе синтезируется искусственно с последующим добавлением нужных присадок. Из минусов такой смазки приходит в голову лишь цена вопроса. Да, кусается, хотя специалисты считают ее оправданной, поскольку все остальные качества идут в зачет.
Какие именно? Верно подобранное по характеристикам для конкретного двигателя масло увеличивает ресурс мотора. «Синтетика» максимально эффективна в наиболее широком температурном диапазоне. Неслучайно масла 5W30 и 5W40 считаются универсальной смазкой для дизельных и бензиновых движков вне зависимости от времени года и региона.
К тому же «синтетика» в силу лучшей текучести — идеальный вариант при холодном пуске, прогреве при «рваной» езде, когда детали двигателя испытывают масляное «голодание». А благодаря большому количеству присадок такое масло обладает максимальными промывочными свойствами. Оно легче проникает в небольшие зазоры, медленнее окисляется и способствует экономии топлива.
Канистру 100-процентной «синтетики» всегда можно определить по обязательной маркировке Fully Synthetic. Все остальные однокоренные вариации — Semi Synthetic, Synthetically Fortified или Synthetic Technology — «полусинтетика». Осторожнее с маркировкой Synthetic Based — зачастую это просто усиленный присадками минеральный продукт.
Теперь было бы логично перечислить все пункты с достоинствами полусинтетических смазок. Но мы этого делать не будем. Просто условно разделите вышеупомянутые пять пунктов, скажем, на полтора. Разница в цене примерно та же. Основные задачи «псевдосинтетика» выполнять будет исправно.
Однако желающим перейти с дорогого на более дешевое нужно знать, что для «полусинтетики» не существует столь же высоких норм по соотношению объема минеральной основы и присадок. Именно сей факт размывает эксплуатационные качества продукта.
Сегодня в силу доступных цен «полусинтетика» становится особенно популярна, но производственные допуски для этого типа смазки заметно шире. А это позволяет недобросовестным производителям хитрить, выдавая за полноценную «полусинтетику» продукт с рядом показателей банальной «минералки». Из всего этого вытекают минусы — минеральные, опять же, компоненты, пониженные требования к рецептуре и скромный состав присадок.
Каждому мотору свое масло
Куда что лить — вопрос банальный. Можно тупо спросить на сервисе. Но лучше сперва самому ознакомиться с рекомендациями производителя автомобиля по допускам, оценить соответствие им используемого масла и лишь затем рассматривать тип базы, бренды и ценники. Так советуют специалисты.
Что доливать?
Смешивать синтетику и полусинтетику можно. Хоть и с оговорками. Идеально — использовать экстренный долив той же вязкости. Например, в «синтетику» 5W30 лить «полусинтетику» 5W30 или 5W40. Наоборот лучше не делать. Работавший на «полусинтетике» двигатель негативно воспримет более жидкое масло: зазоры между трущимися деталями увеличатся, может упасть давление, и с большой вероятностью мотор может потечь.
Однако экстренный долив — вещь иногда плохо прогнозируемая. Поэтому, если под рукой нет масла той же вязкости, постарайтесь хотя бы подобрать продукт одного бренда. Если же и вязкость, и бренд совместить удалось, нет проблем — до ближайшей замены масла машина дотянет без осложнений.
В любом случае нужно помнить: при смешивании смазки различных типов вязкость того, что оказывается в картере, снижается. А длительная эксплуатация «коктейля» из масел разных классов, различных по вязкости и выпущенных под разными брендами, может обернуться перебоями в работе, а со временем и серьезными неисправностями двигателя.