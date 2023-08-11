Масляный вопрос: как правильно смешивать «синтетику» или «полусинтетику»

Кто бы оспаривал азбучные истины: моторное масло — важнейший компонент двигателя, оно снижает деструктивное воздействие силы трения на его детали. И чем выше характеристики масла, тем дольше живет мотор. Эпоха «минералки» прошла, а на переднем плане остались современные синтетические жидкости и, как их менее дорогостоящая альтернатива, полусинтетические составы.

Помимо, собственно, смазывания трущихся деталей, хорошему маслу есть чем заняться в моторе: оно не только удаляет с рабочих поверхностей выработку, но и растворяет вредные отложения продуктов сгорания топлива. Чем выше качество смазки, тем шире его температурный и нагрузочный диапазон. А отсюда и главное качество моторного масла — как можно дольше не терять своих свойств — не окисляться и не утрачивать молекулярную структуру, превращаясь в отработку.

Именно ради всего этого люди изобрели синтетическое масло, которое не является прямым продуктом перегонки нефтепродуктов, а на их базе синтезируется искусственно с последующим добавлением нужных присадок. Из минусов такой смазки приходит в голову лишь цена вопроса. Да, кусается, хотя специалисты считают ее оправданной, поскольку все остальные качества идут в зачет.