Как с помощью бытового пятновыводителя очистить систему охлаждения автомобиля

Одно из них — пятновыводитель, продающийся в любом хозмаге. В его составе есть перкарбонат натрия. Вещество достаточно универсальное. Подходит как для отбеливания белья, так и для удаления плесени, жира и прочих загрязнений. Но просто добавить химию в антифриз нельзя. Она пагубно воздействует на медь и алюминий. и в последствии могут появиться течи.

Так что сначала сливаем «жижу», демонтируем бачок, низ которого обычно рыжий от грязи, и кладем его в тазик (на фото). Засыпаем внутрь пару ложек пятновыводителя и заливаем кипятком. Реакция не заставит себя ждать. Все будет бурлить и кипеть. Оставляем «варево» на 20 минут. В итоге получаем чистый резервуар. А остатки раскисшей ржи убираем щеткой.

Таким же образом можно очистить патрубки. Кстати, в Сети есть видео, когда с помощью такой химии «промывали» поршни с разобранного двигателя. Нагар снимался за пару минут! Но мы все же не рекомендуем заливать пятновыводитель в мотор. Как написано выше — он агрессивен к алюминию.

В конце нашей процедуры ставим бачок и патрубки на место, заправляем систему новым антифризом. Проблемы с охлаждением больше беспокоить не будут.