Почему гниют рамы внедорожников и как предотвратить «дорогую» проблему

Почти сразу же после покупки на «хребте» образуются крошечные точки ржи, а внутри — целые колонии этого хронического для автомобилей в нашей стране недуга. Со временем ситуация ухудшается, причем в геометрической прогрессии. Причина проста: раму нужно хотя бы раз в сезон промывать, а та же регулярно покрывать герметизирующими составами. Хоть мовилем, хоть пушсалом: главное — регулярно.

Кто из владельцев внедорожников это делает? Правильный ответ — никто. В лучшем случае третий-четвертый собственник, возбужденный покупкой, согласится сделать на мойке «суперполный комплекс», когда «керхером» поводят под днищем. Но толку от такой процедуры — около нуля. «Уборка» нижней части и рамы — это долгий и достаточно дорогой процесс: машину поднимают на подъемнике или загоняют «на яму», а после под высоким давлением пробивают и прочищают все полости. Кстати, именно с этого должна начинаться процедура покрытия днища спецсоставами.

Регламента не существует, но опытные владельцы внедорожников считают, что мыть раму и днище нужно не реже одного раза в год, а обрабатывать специальной химией — каждые три года. VIN-номер на основании лучше залепить «пластилином» сразу же после покупки — он мгновенно покрывается коррозией и рискует «потеряться». Не самые сложные и уж точно не самые дорогие операции, особенно на фоне ежегодного подсчета топливных чеков, способны подарить машине годы, а порой и десятилетия жизни «сверх» обычного.