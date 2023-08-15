Почему гниют рамы внедорожников и как предотвратить «дорогую» проблему

«Рамный?» — спрашивают, указывая на огромный «сундук», и уважительно кивают, услышав утвердительный ответ. Да, внедорожник с такой силовой схемой — вещь, кто бы что ни говорил. И, кажется, это самый важный элемент конструкции, перевешивающий чудовищную цену всего автомобиля. Ведь помимо богатства внедорожного арсенала, которым такая машина оснащена по умолчанию, рама принимает на себя все без исключения удары, стойко сносит многочисленные ямы и колдобины, защищая кузов.
Проще говоря, рамный внедорожник может себе позволить намного больше и проехать намного дальше, чем его «коллега» с несущим кузовом. Однако есть у рам одна «болячка», которая в российских условиях делает век этих машин весьма скоротечным: они гниют.
Почти сразу же после покупки на «хребте» образуются крошечные точки ржи, а внутри — целые колонии этого хронического для автомобилей в нашей стране недуга. Со временем ситуация ухудшается, причем в геометрической прогрессии. Причина проста: раму нужно хотя бы раз в сезон промывать, а та же регулярно покрывать герметизирующими составами. Хоть мовилем, хоть пушсалом: главное — регулярно.
Кто из владельцев внедорожников это делает? Правильный ответ — никто. В лучшем случае третий-четвертый собственник, возбужденный покупкой, согласится сделать на мойке «суперполный комплекс», когда «керхером» поводят под днищем. Но толку от такой процедуры — около нуля. «Уборка» нижней части и рамы — это долгий и достаточно дорогой процесс: машину поднимают на подъемнике или загоняют «на яму», а после под высоким давлением пробивают и прочищают все полости. Кстати, именно с этого должна начинаться процедура покрытия днища спецсоставами.
Регламента не существует, но опытные владельцы внедорожников считают, что мыть раму и днище нужно не реже одного раза в год, а обрабатывать специальной химией — каждые три года. VIN-номер на основании лучше залепить «пластилином» сразу же после покупки — он мгновенно покрывается коррозией и рискует «потеряться». Не самые сложные и уж точно не самые дорогие операции, особенно на фоне ежегодного подсчета топливных чеков, способны подарить машине годы, а порой и десятилетия жизни «сверх» обычного.