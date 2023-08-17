Вдвое дешевле, чем в сервисе: как своими руками отреставрировать автомобильное кресло

Какие только невзгоды не переживает автомобильное кресло за время эксплуатации: шаурма, шоколад, кофе, газировка, пепел и непосредственно окурки, молния на кармане и просто «широкая кость». Уже через пять лет у среднестатистического водителя сиденье выглядит печально, а через десять — на него страшно садиться: либо развалится, либо одежду испачкает. Что делать? Восстанавливать.

Обращение в профильный сервис не приносит ничего, кроме ненависти и седых волос: комплексный перешив салона иномарки, которая стоит около 500 000 целковых в базарный день, оценили в 120 000 рублей. Ремонт разболтанных оснований, замена поролона, новые обивки взамен потертых. Нет уж, будем искать варианты лучше, а для этого придется и руки приложить, и время потерять. Зато сэкономим.

Итак, снять салон — не большого ума дело: полтора десятка болтов, и готово. Диван — в достойном состоянии, разве что обшивки износились. А вот передний ряд нуждается в особом внимании. Снимаем обивку и приступаем к реставрационным процедурам. Восстановление каркаса кресла — от 7000 рублей, поролоновая набивка — от 5000. Подогревы работают, а массажем и охлаждением не богаты. Итого 24 000 «деревянных» (по 12 000 на сиденье) за «фундамент».