Вдвое дешевле, чем в сервисе: как своими руками отреставрировать автомобильное кресло

Какие только невзгоды не переживает автомобильное кресло за время эксплуатации: шаурма, шоколад, кофе, газировка, пепел и непосредственно окурки, молния на кармане и просто «широкая кость». Уже через пять лет у среднестатистического водителя сиденье выглядит печально, а через десять — на него страшно садиться: либо развалится, либо одежду испачкает. Что делать? Восстанавливать.
Обращение в профильный сервис не приносит ничего, кроме ненависти и седых волос: комплексный перешив салона иномарки, которая стоит около 500 000 целковых в базарный день, оценили в 120 000 рублей. Ремонт разболтанных оснований, замена поролона, новые обивки взамен потертых. Нет уж, будем искать варианты лучше, а для этого придется и руки приложить, и время потерять. Зато сэкономим.
Итак, снять салон — не большого ума дело: полтора десятка болтов, и готово. Диван — в достойном состоянии, разве что обшивки износились. А вот передний ряд нуждается в особом внимании. Снимаем обивку и приступаем к реставрационным процедурам. Восстановление каркаса кресла — от 7000 рублей, поролоновая набивка — от 5000. Подогревы работают, а массажем и охлаждением не богаты. Итого 24 000 «деревянных» (по 12 000 на сиденье) за «фундамент».
Далее идем к скорняку: пошить «одежку» из натуральной кожи нам не по карману, подойдет и «молодой дермантин». За весь салон попросили 42 000 рублей: по 11 000 передние кресла, 20 — диван. Это лучшая цена, обычно выкатывают на 10—15 тысяч больше, мотивируя качеством материала, золотошвейками, заводским швом и многим другим. Не убедили. Кстати, мастер, прежде чем приступить к работе, взял наши старые «ткани», чтобы сделать выкройки. Хороший знак: с высокой долей вероятности новая «шкурка» сядет. Да и вся фурнитура будет оригинальная.
Через десять дней новый салон приехал. Надевать сложнее, чем снимать, но и с этой задачей можно справиться. Главное — не перестараться и не растерзать свежесформованные швы. Поинтересовались и про подушки SRS в кресле: работать будут — уже научились делать так, чтобы они функционировали штатно. Так что смело собираем и ставим на место.
Подбивая смету, стоит заметить, что разделение задач между разными мастерами, а также собственные руки позволили сократить бюджет вдвое. По времени — те же две недели, что и в сервисе, но, правда, без учета поездок в разные концы города и постоянного контроля процесса по телефону. Не желаете в этом участвовать? Тогда проще заплатить. Ну а коли цена имеет значение, извольте. Рецепт, по которому можно «сварить» вполне презентабельный салон, у вас теперь есть.