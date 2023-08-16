Почему после визита в сервис начинает греметь стабилизатор

Обычно железные удары говорят о том, что есть какие-то неполадки у стабилизатора поперечной устойчивости. Причем они могут появиться после визита в автомастерскую. Но не надо сразу все валить на криворуких мастеров. Лучше разобраться.
Например, данная проблема давно беспокоит владельцев LADA Vesta. Перешла она и на рестайлинговую модель. Причина банальна. Из-за кризиса, разразившегося в прошлом году, производителю пришлось заменить большое количество комплектующих. Среди них и наш «герой». Изначально на «Весты» ставили изделия родом из Чехии.
А теперь их поставляет ООО «Магнитогорская торгово-производственная компания». Резиновая втулка оказалась не того качества, вот этот самый стабилизатор и «гуляет» в сайлентблоке свободно. Поэтому не стоит менять деталь по гарантии. Скорее всего, ничего принципиально не изменится. Легче купить на авторынке новый сайлентблок и установить его. Вот тогда проблема будет решена.
Кроме того, дело может быть и в плохо затянутых болтах подвески. Тогда нужна так называемая протяжка. Делают подобную работу в любом сервисе, благо специнструмента не нужно. Достаточно набора ключей.
А вообще посторонние «железные» звуки появляются на многих машинах. Гаражные сервисмены вполне могут их проигнорировать просто потому, что для диагностики требуется два человека. А людей не хватает.
Для того, чтобы корректно оценить техническое состояние стоек стабилизатора нужно проверить, нет ли зазоров в шарнирах. Для этого один человек хватает один из шарниров рукой, а второй легонько раскачивает автомобиль. Ладонь чувствует даже малейшие дефекты. А если дело совсем плохо, слышен стук.
При его обнаружении хотя бы в одном шарнире стойки стабилизатора надо менять. Лучше сразу обе, даже если вторая еще исправна. Вот на этом все и экономят. Но забывают, что старая деталь очень скоро даст о себе знать.