Как не угробить автомобиль с системой «Старт/Стоп», заряжая его аккумулятор

И это не праздный вопрос если учесть, что за последние годы доля автомобилей с системой «Старт/Стоп». на рынке значительно выросла. Напомним, что эта функция каждый раз глушит двигатель при торможении на светофорах или коротких остановках при движении в пробках, а затем запускает его — при отпускании педали тормоза.

Важный момент — вся электроника, включая климат-контроль и аудиосистему, при заглушенном моторе продолжает работать, питаясь от бортового источника питания (АКБ).

Очевидно, что для авто, работающих по алгоритму системы «Старт/Стоп», требуется не традиционный, а специальный аккумулятор. Такая АКБ должна не только выдерживать многократные циклы разрядки-зарядки, но и сочетать в себе свойства стартерной батареи, моментально отдающей большой ток при пуске, и тяговой, которая не боится длительного разряда. Всем этим требованиям как раз и отвечают автомобильные аккумуляторы, изготовленные по технологиям EFB, а также AGM.