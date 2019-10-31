Как не угробить автомобиль с системой «Старт/Стоп», заряжая его аккумулятор

И это не праздный вопрос если учесть, что за последние годы доля автомобилей с системой «Старт/Стоп». на рынке значительно выросла. Напомним, что эта функция каждый раз глушит двигатель при торможении на светофорах или коротких остановках при движении в пробках, а затем запускает его — при отпускании педали тормоза.
Важный момент — вся электроника, включая климат-контроль и аудиосистему, при заглушенном моторе продолжает работать, питаясь от бортового источника питания (АКБ).
Очевидно, что для авто, работающих по алгоритму системы «Старт/Стоп», требуется не традиционный, а специальный аккумулятор. Такая АКБ должна не только выдерживать многократные циклы разрядки-зарядки, но и сочетать в себе свойства стартерной батареи, моментально отдающей большой ток при пуске, и тяговой, которая не боится длительного разряда. Всем этим требованиям как раз и отвечают автомобильные аккумуляторы, изготовленные по технологиям EFB, а также AGM.
Сегодня ведущим производителем «старт-стопных» батарей является известная словенская компания TAB, поставляющая в Россию аккумуляторы брендов TAB и Topla с обозначениями EFB Stop&Go и AGM Stop&Go. При этом, отмечают представители фирмы, каждый тип «старт-стопных» АКБ имеет свой алгоритм заряда, о чем следует знать владельцам машин, на которых установлены такие батареи. Это связано с их конструктивными особенностями, на которых стоит остановиться подробнее.
Так, EFB-батареи TAB и Topla отличаются от обычных кислотных АКБ объемом электролита и более массивными пластинами отрицательных электродов. А ихк онверты-сепараторы, в отличии от стандартных «собратьев», могут похвастать улучшенной микропористой структурой.
Все это позволяет обеспечить устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB-батареи восстанавливают емкость практически до 100%. Кроме того, у таких АКБ более чем на треть улучшены показатели пускового тока, а количество циклов заряда-разряда увеличено почти вдвое.
Для заряда EFB-батарей, как можно посмотреть на этом видео, вполне подходят те же самые зарядные устройства (ЗУ), что и для обычных свинцово-кислотных АКБ. При использовании автоматических приборов с настройками зарядного тока и напряжения, на них обязательно надо выставить требуемые значения этих параметров. Это необходимо для достижения оптимального алгоритма заряда. Для EFB-батарей Topla и TAB максимум зарядного напряжения составляет 14,8 В, рекомендуемое значение зарядного тока — одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке.
Заряд AGM-аккумуляторов — на контроль!
Отдельная тема — автомобильные AGM-аккумуляторы. Напомним, что электролит у этих батарей не жидкий, а «адсорбированный» — его роль выполняют пропитанные серной кислотой стекловолоконные маты, облегающие пластины. Кстати, отсюда и идет название технологии AGM — Absorbent Glass Mat. Блоки пластин в таких АКБ плотно прижаты друг к другу, что помогает надежно удерживать активную массу на решетках. Касаясь применимости AGM-батарей брендов TAB и Topla отметим, что их выпускают для «премиальных» автомобилей с функцией «старт-стоп».
По своим свойствам они совмещают в себе достоинства тяговых АКБ, не боящихся глубоких разрядов, и мощных стартерных батарей, выдающих высокие пусковые токи. Если говорить об эксплуатационных показателях AGM-батарей TAB или Topla, то они обеспечивают в три раза больше циклов разряда-заряда, а их пусковая мощность на 30% выше, чем у традиционных батарей. Более детально об этом можно узнать из нашего специального видеоролика.
Что же касается особенностей заряда AGM-аккумуляторов, то эта процедура почти такая же, как и для других типов стартерных АКБ. Отличия будут лишь в уровне максимального зарядного напряжения. Для AGM-батарей TAB или Topla максимальное значение напряжения составляет 14,2—14,4 Вольт, максимальное рекомендуемое значение зарядного тока — одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке.
Из числа автоматических зарядных устрорйств, не имеющих дополнительных настроек, предпочтительными будут те аппараты, у которых для заряда AGM-батарей предусмотрен отдельный режим.