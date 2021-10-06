5 глупых способов случайно сломать замок зажигания или кнопку Start-Stop

Автомобиль мало открыть, его ведь нужно еще и завести. От умиротворяющего шума ДВС, означающего, что все хорошо и скоро поедем, нас отделяет всего одно устройство — замок зажигания, простой прерыватель, замыкая который, водитель запускает мотор. Хоть ключом, хоть клавишей — смысл один. Казалось бы, все предельно просто. Однако есть у замка зажигания, как у классического с ключом, так и у новомодного с кнопкой, свои тонкости, которые надо знать. Иначе движок не заурчит.

Начнем с классики. Ключ надо поворачивать аккуратно и бережно, залихватская сила или цирковая ловкость тут не нужна. Иначе есть шанс остаться с обломком ключа в руке. Чтобы после вытащить «жало», нужно будет крепко постараться и призвать всю окружающую удачу на свою сторону. Иначе — замена.

Резкие движения могут повредить не только ключ, но и сам замок. Механизм должен работать плавно и очень легко проворачиваться, поэтому любое «закусывание» недопустимо. Как ни странно, замок зажигания нужно периодически смазывать, дабы внутренние механические детали, изголодавшиеся по вниманию за годы эксплуатации, получили свою долю ГСМ. Одним словом, проникающая смазка еще никому не вредила, а синий баллон, куда ж без него, наверняка валяется в багажнике. К слову, без соломинки в этом деле не обойтись.