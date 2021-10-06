5 глупых способов случайно сломать замок зажигания или кнопку Start-Stop

Автомобиль мало открыть, его ведь нужно еще и завести. От умиротворяющего шума ДВС, означающего, что все хорошо и скоро поедем, нас отделяет всего одно устройство — замок зажигания, простой прерыватель, замыкая который, водитель запускает мотор. Хоть ключом, хоть клавишей — смысл один. Казалось бы, все предельно просто. Однако есть у замка зажигания, как у классического с ключом, так и у новомодного с кнопкой, свои тонкости, которые надо знать. Иначе движок не заурчит.
Начнем с классики. Ключ надо поворачивать аккуратно и бережно, залихватская сила или цирковая ловкость тут не нужна. Иначе есть шанс остаться с обломком ключа в руке. Чтобы после вытащить «жало», нужно будет крепко постараться и призвать всю окружающую удачу на свою сторону. Иначе — замена.
Резкие движения могут повредить не только ключ, но и сам замок. Механизм должен работать плавно и очень легко проворачиваться, поэтому любое «закусывание» недопустимо. Как ни странно, замок зажигания нужно периодически смазывать, дабы внутренние механические детали, изголодавшиеся по вниманию за годы эксплуатации, получили свою долю ГСМ. Одним словом, проникающая смазка еще никому не вредила, а синий баллон, куда ж без него, наверняка валяется в багажнике. К слову, без соломинки в этом деле не обойтись.
Обратная сторона закусываний и заеданий — излишняя расхлябанность замка. Добиться такого эффекта можно лишь, проездив несколько лет с огромной вязанкой тяжелых брелоков на ключах. Год за годом они расшатывают замок, чтобы однажды он поддался. Впрочем, одного раза будет достаточно.
Сильно изношенный узел может отказать прямо на ходу, заблокировав руль и «погасив» мотор. Тогда выбраться сухим из воды сможет только везунчик: машина с заблокированным рулем и без усилителя тормозов слабо поддается управлению.
Чтобы этого не произошло, автопроизводители перенесли весь функционал замка на иммобилайзер, оставив водителю лишь кнопку. Но мы-то знаем: чем меньше в автомобиле электроники, тем он надежнее. Сонмы проводов и колодок приводят к тому, что каждая лишняя капля воды в салоне приводит к проблемам. Так, собственно, происходит и с электронным замком зажигания: со временем провода окисляются от влажности, соединения закисают и покрываются зеленью, а вместо пуска двигателя произойдет… Ничего не произойдет. Тишина.
Последний пункт — опять же о проводке. Запуск двигателя — это скачек напряжения в энергосети, а прогнивший провод такого может и не пережить. Колодка, как правило, находится прямо под рулевой колонкой, так что текущее лобовое стекло достаточно быстро разрушит соединения: даже просто касание рукой оставит на пальцах кучку медного купороса. Если это произошло, знайте — пора звонить электрику.