Как благодаря старому аккумулятору гарантированно заводить машину в любой мороз

Печальный звук еле-еле прокручивающегося стартера наверняка знаком многим автовладельцам. Характерное немощное «кряхтение», доносящееся из-под капота, заставляет мысленно молиться и упрашивать машину: только заведись сейчас, ну пожалуйста! Плохой пуск может быть обусловлен многими причинами — от чересчур загустевшего на морозе масла в двигателе и загрязненных свечей до «умирающего» стартера. Но чаще всего причиной плохого запуска становится аккумулятор. Вернее — его выход из строя.
«Дохнет» он постепенно: в результате целого набора физико-химических процессов падает емкость АКБ. Это нормальный ход событий. Похолодание на улице накладывается на естественное старение «батарейки» и мы в какой-то момент получаем знакомое всем «вжу-вжу-вжу — и не заводится». Обычно на этом этапе автовладелец дозревает, наконец, до приобретения новой стартерной батареи. А старая отправляется в ближайший пункт утилизации.
Часто бывает так, что в машине, особенно подержанной, имеются неисправности в электросистеме, либо недочеты, назовем это так, появляющиеся в результате ремонта авто или при монтаже дополнительного электрооборудования. Из-за них возникают токи утечки, непрерывно разряжающие аккумулятор даже во время стоянки. Пока батарея свежая, ее хватает и на «электрических паразитов», и на запуск двигателя даже в мороз.
Но со временем, повторимся, ее емкость падает и автовладелец отправляет АКБ в утиль, хотя на самом деле она могла бы еще поработать — на машине с исправной электрикой. Зная о подобном нюансе, опытные автовладельцы поступают следующим образом. Они не дожидаются момента, когда пожилой «пауэрбанк» под капотом окончательно перестанет справляться со своими обязанностями. Новый «аккум» приобретается при первых же симптомах приближающейся кончины «старичка».
Новая батарея сменяет его на штатном месте. А «ветеран» отправляется не на помойку, а в багажник. Куда перед этим прокладывается силовой электропровод от штатной плюсовой клеммы аккумулятора, стоящего под капотом. Там же, в багажнике, к какой-нибудь металлической части кузова приделывают провод с еще одной клеммой — минусовой. И к ним подключают старую батарею. Получается, что новый и старый накопители электроэнергии подключены параллельно.
И остаточная, но далеко не нулевая, емкость последнего суммируется с емкостью свежего «аккума». Таким образом создается увеличенный запас энергии, которой «за глаза» хватит для пуска двигателя в любой мороз — даже если автомобильная высоковольтная электрика начнет барахлить или масло в картере загустеет сильнее обычного!