Как благодаря старому аккумулятору гарантированно заводить машину в любой мороз

Печальный звук еле-еле прокручивающегося стартера наверняка знаком многим автовладельцам. Характерное немощное «кряхтение», доносящееся из-под капота, заставляет мысленно молиться и упрашивать машину: только заведись сейчас, ну пожалуйста! Плохой пуск может быть обусловлен многими причинами — от чересчур загустевшего на морозе масла в двигателе и загрязненных свечей до «умирающего» стартера. Но чаще всего причиной плохого запуска становится аккумулятор. Вернее — его выход из строя.

«Дохнет» он постепенно: в результате целого набора физико-химических процессов падает емкость АКБ. Это нормальный ход событий. Похолодание на улице накладывается на естественное старение «батарейки» и мы в какой-то момент получаем знакомое всем «вжу-вжу-вжу — и не заводится». Обычно на этом этапе автовладелец дозревает, наконец, до приобретения новой стартерной батареи. А старая отправляется в ближайший пункт утилизации.

Часто бывает так, что в машине, особенно подержанной, имеются неисправности в электросистеме, либо недочеты, назовем это так, появляющиеся в результате ремонта авто или при монтаже дополнительного электрооборудования. Из-за них возникают токи утечки, непрерывно разряжающие аккумулятор даже во время стоянки. Пока батарея свежая, ее хватает и на «электрических паразитов», и на запуск двигателя даже в мороз.