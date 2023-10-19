Какая напасть под капотом автомобиля быстро «сажает» его аккумулятор

Тем, кто не особо силен в электротехнике, напомним, что к обозначенным выше дефектам стоит отнестись со всей серьезностью. Например, если они возникают на элементах силовых проводов, то способны вызвать серьезные сбои в работе всего штатного электрооборудования. Как правило, чаще всего от этого страдает аккумуляторная батарея (АКБ).
Даже незначительное окисление ее клемм или наконечников кабелей быстро уменьшает надежность соединения батареи с бортовой электросетью. Это нарушает режим заряда аккумулятора и, как следствие, снижает его емкость. Что и приводит закономерному итогу — в один прекрасный момент стартерный источник питания окончательно «садится», вообще не реагируя на поворот ключа зажигания.
Еще один вариант негативного развития событий в подкапотном пространстве может быть связан с банальным загрязнением электрических контактов и стыков проводов. Их источник хорошо всем известен. Это испарения технических жидкостей, включая масла в моторном отсеке, а также солевые растворы, летящие зимой из-под колес.
Свою лепту вносит и мутная уличная вода, способная при высыхании формировать на разъемах проводов устойчивые отложения грязи, резко ухудшающую проводимость контактных соединений. Итог от этих передряг обычно один — серьезные нарушения в работе двигателя и электрооборудования.
Как отмечают специалисты, любые подобные дефекты электропроводки, включая окислы, сульфидные отложения и ржавчину на клеммах аккумулятора, следует устранять незамедлительно. Дело в том, что они ведут к росту токов утечки и быстрому его разряду. Очевидно, что обычной щеткой от таких «грязевых» точек избавиться очень сложно, нужна специальная автохимия.
В первую очередь, конечно, речь идет о современных и эффективных препаратах для экспресс-чистки элементов бортовой электропроводки, включая ее силовые элементы. Главное, делать это своевременно. Для такой чистки можно подобрать какой-нибудь из импортных составов, либо же более доступные отечественные аэрозоли. Кстати, среди выпускаемой у нас автохимии сегодня появились достойные по качеству препараты, ничем не уступающие зарубежным по своей эффективности.
Так, например, в «борьбе» с сульфидными отложениями и ржавчиной, поражающими клеммы аккумулятора, очень неплохо показал себя проникающий спрей-смазка серии Multi RW−40. Этот универсальный по своему действию продукт, выпускаемый под брендом ReinWell, быстро «размачивает» приржавевшие болты и гайки, одновременно смазывая их, тем самым существенно облегчая их демонтаж.
Ко всему прочему, средство эффективно вытесняет влагу и (спасибо ингибиторам коррозии) довольно неплохо нейтрализует мелкие очаги ржавчины. Тем самым препарат легко спровоцированные ими проблемы в бортовой электропроводке. Основа проникающего спрея — особое синтетическое масло. В рецептуру входит и набор смазывающих, антикоррозионных и защитных присадок. Благодаря этому во время распыления средство быстро и глубоко проникает в зазоры между стыками соединений.
Высокая эффективность Multi RW−40 уже многократно подтверждена отзывами пользователей. Она достигается как за счет рецептуры самого состава, так и благодаря мощной аэрозольной струе. Сам состав после распыления быстро высыхает, а на обработанных поверхностях контактов формируется стойкая защитная пленка.