Какая напасть под капотом автомобиля быстро «сажает» его аккумулятор

Тем, кто не особо силен в электротехнике, напомним, что к обозначенным выше дефектам стоит отнестись со всей серьезностью. Например, если они возникают на элементах силовых проводов, то способны вызвать серьезные сбои в работе всего штатного электрооборудования. Как правило, чаще всего от этого страдает аккумуляторная батарея (АКБ).

Даже незначительное окисление ее клемм или наконечников кабелей быстро уменьшает надежность соединения батареи с бортовой электросетью. Это нарушает режим заряда аккумулятора и, как следствие, снижает его емкость. Что и приводит закономерному итогу — в один прекрасный момент стартерный источник питания окончательно «садится», вообще не реагируя на поворот ключа зажигания.

Еще один вариант негативного развития событий в подкапотном пространстве может быть связан с банальным загрязнением электрических контактов и стыков проводов. Их источник хорошо всем известен. Это испарения технических жидкостей, включая масла в моторном отсеке, а также солевые растворы, летящие зимой из-под колес.