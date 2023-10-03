Какие системы в автомобиле сильнее всего добивают не новый аккумулятор

В последнее время российский парк подержанных авто интенсивно пополняется «китайцами» — вместо почти иссякшего потока иномарок иного происхождения. В оснащении этих машин электроники «выше крыши». Это означает, что в российских условиях стартерным батареям приходится не сладко из-за постоянной угрозы хронического недозаряда. Последний может стать причиной ускоренной смерти и так уже изношенного аккумулятора.

Возьмем для примера широко известный в России китайский 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15C мощностью чуть менее 150 л. с. от Chery. Такой агрегат устанавливают на множество моделей этой китайской автомобильной марки и ее суббрендов. Его генератор выдает напряжение 14 вольт и ток до 140 ампер. Этих характеристик достаточно для зарядки аккумулятора практически любой легковушки. Но дело в том, что в машине полно и иных потребителей электроэнергии.

Прежде всего, это системы питания, зажигания и управления двигателем и КП. На них хочешь-не хочешь, а отдай порядка 20—25 «потребительских» ампер. Цифровая приборная доска и большой экран «мультимедийки» работают всегда и занимают еще не менее 10 А в энергобалансе. Рулевое управление у нас с электроусилителем. Он потребляет от 5 А в спокойном режиме до 30—40 ампер при интенсивном рулении. Светодиодные ДХО, «габариты» и фары ближнего света требуют в общей сложности не менее 5 ампер. Активное использование мультимедиа и беспроводной зарядки для телефона — еще не менее десятка ампер.