Какие системы в автомобиле сильнее всего добивают не новый аккумулятор

В последнее время российский парк подержанных авто интенсивно пополняется «китайцами» — вместо почти иссякшего потока иномарок иного происхождения. В оснащении этих машин электроники «выше крыши». Это означает, что в российских условиях стартерным батареям приходится не сладко из-за постоянной угрозы хронического недозаряда. Последний может стать причиной ускоренной смерти и так уже изношенного аккумулятора.
Возьмем для примера широко известный в России китайский 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15C мощностью чуть менее 150 л. с. от Chery. Такой агрегат устанавливают на множество моделей этой китайской автомобильной марки и ее суббрендов. Его генератор выдает напряжение 14 вольт и ток до 140 ампер. Этих характеристик достаточно для зарядки аккумулятора практически любой легковушки. Но дело в том, что в машине полно и иных потребителей электроэнергии.
Прежде всего, это системы питания, зажигания и управления двигателем и КП. На них хочешь-не хочешь, а отдай порядка 20—25 «потребительских» ампер. Цифровая приборная доска и большой экран «мультимедийки» работают всегда и занимают еще не менее 10 А в энергобалансе. Рулевое управление у нас с электроусилителем. Он потребляет от 5 А в спокойном режиме до 30—40 ампер при интенсивном рулении. Светодиодные ДХО, «габариты» и фары ближнего света требуют в общей сложности не менее 5 ампер. Активное использование мультимедиа и беспроводной зарядки для телефона — еще не менее десятка ампер.
А зимой у нас еще работают (как минимум, периодически) электрообогрев рулевого колеса (10 А), заднего стекла и зеркал заднего вида (20 А), а также лобового стекла (до 40 А). Водитель включил обогрев своего кресла? Еще «выложи» ампер 15. Не забываем, что на все про все у нас есть лишь 140 А, на которые способен генератор!
К тому же, напомним, что пуск мотора «отъел» изрядный запас энергии у аккумулятора и его надо хотя бы восстановить за время пути. Генератор наиболее эффективен при оборотах двигателя в районе 2500 в минуту. Между тем, в коротких городских поездках сквозь дорожные заторы умная электроника ради экономии топлива постоянно норовит перевести автоматическую КП на как можно более высокую ступень — чтобы двигатель работал чуть ли ни на холостых оборотах. То есть закачка энергии в «аккум» в подобном режиме почти не идет — даже при не полностью задействованных вышеперечисленных бортовых потребителях электричества.
В таком режиме ни один нормальный аккумулятор долго не протянет. Поэтому обладателям современных авто, напичканных кучей электроники, можно лишь посоветовать по возможности меньше пользоваться всевозможными электрообогревами. И в качестве профилактики не менее раза в неделю проезжать хотя бы километров 200 (а лучше — побольше) по скоростному шоссе с такой крейсерской скоростью, чтобы мотор работал не менее чем на 2500 об/мин. Это подзарядит до хорошего уровня «батарейку» вашего ТС. Такой режим эксплуатации заметно продлит ей жизнь.