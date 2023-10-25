Зачем опытные водители на зиму переводят машины с АИ−95 на АИ−92

Каждый автопроизводитель в обязательном порядке указывает параметры топлива, на котором положено ездить его автомобилю. Считается, что для большинства легковушек иностранных марок в России требуется бензин с октановым числом не менее 95. Даже когда на практике конкретный мотор прекрасно «переваривает» и АИ−92 тоже. Да и «волшебное» устройство (верней — алгоритм в «мозгах» двигателя) под названием октан-корректор имеется у любого современного силового агрегата. Благодаря ему движок ровно работает даже на не особо подходящем горючем.

Все это справедливо для практически любых моторов, имеющих степень сжатия не выше 10,5. Когда агрегат обладает степенью сжатия на уровне 11—12, тогда — да: для него «еда» с октановым числом ниже 95 совсем не в радость.

Заметим также, что многие автовладельцы уверены: заливка в турбированный мотор АИ−92 станет для него смертельным приговором. Возможно, для некоторых силовых агрегатов это действительно так. Но реальный опыт эксплуатации современных «китайцев», практически поголовно оснащенных турбонаддувом двигателя, показывает: АИ−92 для них — то, что доктор прописал. Хотя, разумеется, и от 95-го такие силовые агрегаты не отказываются.