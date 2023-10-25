Зачем опытные водители на зиму переводят машины с АИ−95 на АИ−92

Каждый автопроизводитель в обязательном порядке указывает параметры топлива, на котором положено ездить его автомобилю. Считается, что для большинства легковушек иностранных марок в России требуется бензин с октановым числом не менее 95. Даже когда на практике конкретный мотор прекрасно «переваривает» и АИ−92 тоже. Да и «волшебное» устройство (верней — алгоритм в «мозгах» двигателя) под названием октан-корректор имеется у любого современного силового агрегата. Благодаря ему движок ровно работает даже на не особо подходящем горючем.
Все это справедливо для практически любых моторов, имеющих степень сжатия не выше 10,5. Когда агрегат обладает степенью сжатия на уровне 11—12, тогда — да: для него «еда» с октановым числом ниже 95 совсем не в радость.
Заметим также, что многие автовладельцы уверены: заливка в турбированный мотор АИ−92 станет для него смертельным приговором. Возможно, для некоторых силовых агрегатов это действительно так. Но реальный опыт эксплуатации современных «китайцев», практически поголовно оснащенных турбонаддувом двигателя, показывает: АИ−92 для них — то, что доктор прописал. Хотя, разумеется, и от 95-го такие силовые агрегаты не отказываются.
Разобравшись с безопасностью перехода с АИ−95 на АИ−92, поясним смысл этого мероприятия при отрицательных температурах за бортом. В состав 92-го обычно входят менее ценные продукты переработки нефти, но с достаточно высоким октановым числом — изомеризованный и очищенный прямогонный бензин, бензин крекинга. На изготовление АИ−95 идут более ценные соединения — эфиры, алкилаты…
Более высокое октановое число АИ−92 говорит о том, что он, грубо говоря, более горюч — охотнее и быстрее воспламеняется в цилиндрах. То есть больше склонен к детонации. Соответственно, АИ−95 меньше детонирует при сгорании в цилиндрах — то есть изначально с меньшей охотой воспламеняется. В холодное время года по определению сложней запалить вообще что бы то ни было. Что в полной мере справедливо и для бензина.
Исходя из этих соображений, становится понятно, почему при прочих равных условиях более горючий АИ−92 предпочтительнее для пуска двигателя после длительной стоянки в условиях морозной погоды. По этой причине переход на «зимний бензин» — 92-й вместо 95-го — вполне оправдан. Тем более, что после прогрева мотора его октан-корректор в любом случае нивелирует повышенную склонность АИ−92 к детонации.