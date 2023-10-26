Почему дефлекторы с окон автомобиля на зиму все-таки лучше снять

Приверженцы установки дефлекторов на окна машин утверждают, что с помощью означенного усовершенствования имеют возможность спокойно курить в автомобиле в дождь и снег, а также незаметно для окружающих оставлять в жаркую погоду слегка приопущенными стекла авто во время стоянки.
Кое-кто из них может добавить, что дефлекторы добавляют внешнему виду транспортного средства толику стиля. Хотя с последним утверждением можно согласиться разве что в случае, когда речь идет о советских «Жигулях» — «классике» или какой-либо из разновидностей переднепроиводных «зубил» (семейство ВАЗ 2108−09). На прочих легковушках эстетика дефлекторов остается дискуссионным вопросом.
Что же касается эксплуатации этих девайсов в зимнее время, то отрицательных эффектов от них слишком много, чтобы перевесить полезные. Прежде всего следует сказать, что дефлекторы на передних боковых стеклах автомобиля банально незаконны, поскольку не являются штатными частями машины. А установка любых предметов, ухудшающих видимость с водительского места, прямо запрещена ПДД. По факту, закон смотрит на дефлектор ровно такж, как и на избыточную тонировку окон машины. Ведь пластик этого приспособления, в большинстве случаев, имеет минимальную прозрачность — ради защиты от солнечных лучей.
Дефлекторы «заползают» одним своим концом на передние стойки ТС, делая их визуально шире. Зимой, когда с дороги на машину постоянно летит масса грязи и слякоти, покрытый ею дефлектор становится полностью непрозрачным. «Мертвые зоны» в обзорности с места водителя из-за этого заметно увеличиваются. За стойкой и грязным дефлектором может «потеряться» уже не только пешеход, но и автомобиль. Что резко увеличивает опасность аварии.
Кроме того, пластик дефлектора, находящийся под длительным воздействием солнечного ультрафиолета, теряет прочность. И тут наступает зима. Мороз усугубляет проблему хрупкости пластмассы. Порой доходит до того, что в момент проезда авто через приличный ухаб старый дефлектор лопается и его осколки летят в следующие сзади автомобили, портя их ЛКП. За подобное свинство по отношению к окружающим можно и судебный иск получить!
Стоит заметить, что при сильных морозах наличие дефлекторов может способствовать примерзанию стекол к уплотнителям. Это касается тех пластиковых автоаксессуаров, что крепятся к двери машины путем вставки в верхнюю часть оконного проема. Вот их-то точно имеет смысл демонтировать. Хотя бы на до весны.