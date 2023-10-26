Почему дефлекторы с окон автомобиля на зиму все-таки лучше снять

Приверженцы установки дефлекторов на окна машин утверждают, что с помощью означенного усовершенствования имеют возможность спокойно курить в автомобиле в дождь и снег, а также незаметно для окружающих оставлять в жаркую погоду слегка приопущенными стекла авто во время стоянки.

Кое-кто из них может добавить, что дефлекторы добавляют внешнему виду транспортного средства толику стиля. Хотя с последним утверждением можно согласиться разве что в случае, когда речь идет о советских «Жигулях» — «классике» или какой-либо из разновидностей переднепроиводных «зубил» (семейство ВАЗ 2108−09). На прочих легковушках эстетика дефлекторов остается дискуссионным вопросом.

Что же касается эксплуатации этих девайсов в зимнее время, то отрицательных эффектов от них слишком много, чтобы перевесить полезные. Прежде всего следует сказать, что дефлекторы на передних боковых стеклах автомобиля банально незаконны, поскольку не являются штатными частями машины. А установка любых предметов, ухудшающих видимость с водительского места, прямо запрещена ПДД. По факту, закон смотрит на дефлектор ровно такж, как и на избыточную тонировку окон машины. Ведь пластик этого приспособления, в большинстве случаев, имеет минимальную прозрачность — ради защиты от солнечных лучей.