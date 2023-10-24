Как без приборов быстро узнать, сколько еще проживет автомобильный аккумулятор

В интернете содержится масса инструкций и видеороликов разной степени технической сложности, в которых подробно рассказывается какие параметры и как именно нужно проверять в автомобильном «аккуме», чтобы составить объективное представление о его текущем состоянии и примерных сроках дальнейшей беспроблемной (для водителя) жизни. Но загвоздка в том, что подавляющее большинство подобных лайфхаков начинается с фразы типа «возьмите электрический тестер», «воспользуемся мультиметром» либо там говорится о применении «нагрузочной вилки».
При том, что последний девайс, как правило, отсутствует в арсенале даже рукастого обладателя гаража. «Вилка» обычно используется в магазинах, торгующих АКБ, и ремонтных мастерских. У среднестатистического автовладельца ее гарантированно нет. Да и бытовой мультиметр он если и видел в глаза, то пару раз в жизни — по случаю. То есть, получается, что проверить самостоятельно работоспособность аккумулятора большинству автомобилистов не дано?
А вот и нет. Простой бытовой тест существует. Но чтобы он был по-настоящему объективным, следует произвести с батареей несложную предварительную подготовку — чтобы ликвидировать «побочные факторы», способные исказить объективную картину. Прежде всего визуально осматриваем батарею с целью убедиться, что с корпусом у нее все в порядке. Мало ли что. Далее обращаем внимание на клеммы.
Если они покрыты грязью (на не новом «аккуме» — почти наверняка покрыты), ветошью убираем все эти «наносы». Заодно протираем и поверхность «батарейки» — чтобы исключить потери энергии от протекания паразитных токов по грязище. Параллельно убеждаемся, что клеммы (скорее всего!) покрылись окислами. Снимаем их по очереди и тонкой шкуркой зачищаем места контакта. Затем вновь подключаем батарею к электросети автомобиля и плотно затягиваем фиксирующие зажимы — чтобы обеспечить максимально плотное их прилегание друг к другу.
Это нужно для улучшения условий передачи электроэнергии от АКБ к бортовой сети авто. Заметим, что такой комплекс операций полезно в принципе проводить не менее раза в год. Но речь сейчас не об этом, а о проверке батареи. Лучше проводить ее в темное время суток. Для этого, не запуская мотор(!), просто берем и включаем «на максимум» все потребители электричества в автомобиле, какие только возможно: головной свет, «музыку» и прочее. И пусть оно все сияет и звучит не менее пяти минут.
Желательно зафиксировать в памяти степень яркости фар и провести эти пять минут, не глядя на машину вообще. А после перерыва взглянуть на них вновь и оценить — не стал ли их свет более тусклым. Если да, то это говорит о приближающейся кончине аккумулятора. В случае, когда падения яркости «на глазок» не фиксируется, можно расслабиться и считать, что в первом приближении стартерная батарея вашего авто находится в хорошей рабочей форме.