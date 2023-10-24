Как без приборов быстро узнать, сколько еще проживет автомобильный аккумулятор

В интернете содержится масса инструкций и видеороликов разной степени технической сложности, в которых подробно рассказывается какие параметры и как именно нужно проверять в автомобильном «аккуме», чтобы составить объективное представление о его текущем состоянии и примерных сроках дальнейшей беспроблемной (для водителя) жизни. Но загвоздка в том, что подавляющее большинство подобных лайфхаков начинается с фразы типа «возьмите электрический тестер», «воспользуемся мультиметром» либо там говорится о применении «нагрузочной вилки».

При том, что последний девайс, как правило, отсутствует в арсенале даже рукастого обладателя гаража. «Вилка» обычно используется в магазинах, торгующих АКБ, и ремонтных мастерских. У среднестатистического автовладельца ее гарантированно нет. Да и бытовой мультиметр он если и видел в глаза, то пару раз в жизни — по случаю. То есть, получается, что проверить самостоятельно работоспособность аккумулятора большинству автомобилистов не дано?

А вот и нет. Простой бытовой тест существует. Но чтобы он был по-настоящему объективным, следует произвести с батареей несложную предварительную подготовку — чтобы ликвидировать «побочные факторы», способные исказить объективную картину. Прежде всего визуально осматриваем батарею с целью убедиться, что с корпусом у нее все в порядке. Мало ли что. Далее обращаем внимание на клеммы.