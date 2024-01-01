Подержанные «китайцы» в пролете: вторичный авторынок их не жалует

Введение санкций нашими закордонными «друзьями» пребольно врезало по авторынку России. Продажи новых легковушек упали в 2022 году на 59% — с 1516 тысяч до 626 тысяч штук. Завершившийся 2023 год не смог полностью выправить положение — он принес рост до 1 млн. машин, и наибольшая заслуга в этом деле принадлежит, конечно же, «китайцам». Восточные партнеры сумели организовать массированные поставки ТС и в результате оккупировали 58% рынка, оставив на долю отечественных производителей 33%, а европейских — жалкие 3%, которые пришлись в основном на реализацию складских остатков.
«Вторичка» пошла в рост
Рынок подержанных авто пострадал от зловредности и бесхребетности мировых автогигантов гораздо меньше. В постпандемийном предсанкционном 2021 году по всей России было поставлено на учет 5,95 млн. подержанных автомобилей. В 2022 году их количество упало на 19% — до 4,86 млн. единиц, а в 2023-ем вновь случился подъем до 5,6 млн. штук.
Можно констатировать, что вторичный рынок, в отличие от первичного, практически восстановился. На это обратили внимание и дилеры, самые шустрые из которых уже скорректировали свою работу. «Условно говоря, объем этого рынка — 6 млн. автомобилей ежегодно, а через дилеров сейчас проходит 1 млн; машин или чуть больше. И получается, что у этого рынка еще огромный потенциал — до 2—3 млн. объема продаж через дилеров рынок может еще дойти», — размышляет генеральный директор компании eCredit Кирилл Ларин.
Ценники на «вторичке» переписывались практически с той же стремительностью, что и на новые авто. Если средневзвешенная цена на последние с начала 2021 года выросла по данным агентства «Автостат» на 52%, то на подержанные она подскочила на 49%. Зато этот сегмент более-менее сохранил ту структуру предложения, разнообразие и широту ассортимента, к каким мы привыкли за последнее десятилетие, и которых в одночасье лишился рынок новых автомобилей.
Китайцам хода нет
А вот подержанным «китайцам» пока в России хода нет. Платформа Inssmart, предоставляющая сервис для работы страховых агентов, провела исследование по продажам европейских и китайских авто с 2021 по 2023 годы. Специалисты компании выяснили, что наши соотечественники стали вдвое чаще покупать китайские машины, но объем их реализации все равно остается в 8,6 раз меньше, чем европейских.
Звание самой популярной марки, естественно, по-прежнему удерживает LADA. Из 5 273 272 легковых автомобилей, приобретенных на вторичном рынке за 11 месяцев минувшего года, 1 156 445 пришлось на долю отечественного автогиганта. На втором месте расположилась Toyota c 623 833 машинами, следом за ней следуют корейские Kia и Hyundai с 296 и 293 тысячами соответственно. Замыкает пятерку самых востребованных марок Nissan, заинтересовавший 276 тысяч покупателей. Никаких «китайцев» не наблюдается даже в первой десятке.
Что касается конкретных моделей, то тут «рулит» сверхпопулярный некогда Ford Focus. Второе место занимает конкретное старье — LADA 2114 «Самара», производство которой прекращено аж в 2012 году. На третьей и четвертой строчках стоит неразлучная бюджетная парочка Kia Rio и Hyundai Solaris. И, наконец, пятой идет Toyota Corolla. «Китайцев» опять в призовой десятке нет. Впрочем, они свое еще наверстают — все-таки, до позапрошлого года их в России продавалось, мягко говоря, не изобильно. Но уже к концу этого года они могут довольно сильно изменить структуру «вторички». Но вот будут ли их брать?..