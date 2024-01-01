Подержанные «китайцы» в пролете: вторичный авторынок их не жалует

Введение санкций нашими закордонными «друзьями» пребольно врезало по авторынку России. Продажи новых легковушек упали в 2022 году на 59% — с 1516 тысяч до 626 тысяч штук. Завершившийся 2023 год не смог полностью выправить положение — он принес рост до 1 млн. машин, и наибольшая заслуга в этом деле принадлежит, конечно же, «китайцам». Восточные партнеры сумели организовать массированные поставки ТС и в результате оккупировали 58% рынка, оставив на долю отечественных производителей 33%, а европейских — жалкие 3%, которые пришлись в основном на реализацию складских остатков.

«Вторичка» пошла в рост

Рынок подержанных авто пострадал от зловредности и бесхребетности мировых автогигантов гораздо меньше. В постпандемийном предсанкционном 2021 году по всей России было поставлено на учет 5,95 млн. подержанных автомобилей. В 2022 году их количество упало на 19% — до 4,86 млн. единиц, а в 2023-ем вновь случился подъем до 5,6 млн. штук.

Можно констатировать, что вторичный рынок, в отличие от первичного, практически восстановился. На это обратили внимание и дилеры, самые шустрые из которых уже скорректировали свою работу. «Условно говоря, объем этого рынка — 6 млн. автомобилей ежегодно, а через дилеров сейчас проходит 1 млн; машин или чуть больше. И получается, что у этого рынка еще огромный потенциал — до 2—3 млн. объема продаж через дилеров рынок может еще дойти», — размышляет генеральный директор компании eCredit Кирилл Ларин.

Ценники на «вторичке» переписывались практически с той же стремительностью, что и на новые авто. Если средневзвешенная цена на последние с начала 2021 года выросла по данным агентства «Автостат» на 52%, то на подержанные она подскочила на 49%. Зато этот сегмент более-менее сохранил ту структуру предложения, разнообразие и широту ассортимента, к каким мы привыкли за последнее десятилетие, и которых в одночасье лишился рынок новых автомобилей.