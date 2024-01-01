Подержанные «китайцы» в пролете: вторичный авторынок их не жалует

Фото globallookpress.com
Вторичный рынок автомобилей переживает антироссийские санкции несколько легче, чем рынок новых легковушек, хотя уход западных компаний нанес сильный удар и по нему. Но здесь играет важную роль тот факт, что приобрести европейские, японские и корейские авто наши соотечественники сейчас могут в большинстве своем исключительно на «вторичке». Портал «АвтоВзгляд» проследил за колебаниями продаж подержанных машин за последние два года.
Ефим Розкин

Введение санкций нашими закордонными «друзьями» пребольно врезало по авторынку России. Продажи новых легковушек упали в 2022 году на 59% — с 1516 тысяч до 626 тысяч штук. Завершившийся 2023 год не смог полностью выправить положение — он принес рост до 1 млн. машин, и наибольшая заслуга в этом деле принадлежит, конечно же, «китайцам». Восточные партнеры сумели организовать массированные поставки ТС и в результате оккупировали 58% рынка, оставив на долю отечественных производителей 33%, а европейских — жалкие 3%, которые пришлись в основном на реализацию складских остатков.

«Вторичка» пошла в рост

Рынок подержанных авто пострадал от зловредности и бесхребетности мировых автогигантов гораздо меньше. В постпандемийном предсанкционном 2021 году по всей России было поставлено на учет 5,95 млн. подержанных автомобилей. В 2022 году их количество упало на 19% — до 4,86 млн. единиц, а в 2023-ем вновь случился подъем до 5,6 млн. штук.

Можно констатировать, что вторичный рынок, в отличие от первичного, практически восстановился. На это обратили внимание и дилеры, самые шустрые из которых уже скорректировали свою работу. «Условно говоря, объем этого рынка — 6 млн. автомобилей ежегодно, а через дилеров сейчас проходит 1 млн; машин или чуть больше. И получается, что у этого рынка еще огромный потенциал — до 2—3 млн. объема продаж через дилеров рынок может еще дойти», — размышляет генеральный директор компании eCredit Кирилл Ларин.

Ценники на «вторичке» переписывались практически с той же стремительностью, что и на новые авто. Если средневзвешенная цена на последние с начала 2021 года выросла по данным агентства «Автостат» на 52%, то на подержанные она подскочила на 49%. Зато этот сегмент более-менее сохранил ту структуру предложения, разнообразие и широту ассортимента, к каким мы привыкли за последнее десятилетие, и которых в одночасье лишился рынок новых автомобилей.

Фото "АвтоВзгляд".

Китайцам хода нет

А вот подержанным «китайцам» пока в России хода нет. Платформа Inssmart, предоставляющая сервис для работы страховых агентов, провела исследование по продажам европейских и китайских авто с 2021 по 2023 годы. Специалисты компании выяснили, что наши соотечественники стали вдвое чаще покупать китайские машины, но объем их реализации все равно остается в 8,6 раз меньше, чем европейских.

Звание самой популярной марки, естественно, по-прежнему удерживает LADA. Из 5 273 272 легковых автомобилей, приобретенных на вторичном рынке за 11 месяцев минувшего года, 1 156 445 пришлось на долю отечественного автогиганта. На втором месте расположилась Toyota c 623 833 машинами, следом за ней следуют корейские Kia и Hyundai с 296 и 293 тысячами соответственно. Замыкает пятерку самых востребованных марок Nissan, заинтересовавший 276 тысяч покупателей. Никаких «китайцев» не наблюдается даже в первой десятке.

Что касается конкретных моделей, то тут «рулит» сверхпопулярный некогда Ford Focus. Второе место занимает конкретное старье — LADA 2114 «Самара», производство которой прекращено аж в 2012 году. На третьей и четвертой строчках стоит неразлучная бюджетная парочка Kia Rio и Hyundai Solaris. И, наконец, пятой идет Toyota Corolla. «Китайцев» опять в призовой десятке нет. Впрочем, они свое еще наверстают — все-таки, до позапрошлого года их в России продавалось, мягко говоря, не изобильно. Но уже к концу этого года они могут довольно сильно изменить структуру «вторички». Но вот будут ли их брать?..

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1 января 2024
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