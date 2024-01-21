Как инсталлировать «мультимедийку» для задних пассажиров авто за 10 рублей

У каждой молодой и не очень семьи с детьми есть планшет: отвлечь и увлечь ребенка с его помощью, благо, бесконечная библиотека мультфильмов доступна по одной ссылке — порой единственное решение, позволяющее делать домашние дела.
Эта схема работает и в машине: чадо способно тихо сидеть часами, не «укачиваясь» и не отвлекая водителя, если перед ним на экране скачут цветные картинки. Эх, вот бы такой экран — да в каждую машину! Цена вопроса — от 20 000 рублей, считая услуги по установке.
Впрочем, нечто приличное и добротно интегрированное в электронную систему автомобиля обойдется значительно дороже: тут может не хватить и 50 000 рублей. Но зачем платить такие деньги, если есть куда более простое и доступное решение. Планшет же у нас уже есть? Ну а дальше — дело техники.
Первым делом стоит озаботиться прозрачным «файлом» — целлофановой папкой-вкладышем с дырками, созданном для хранения документов в папках «корона». В любом канцелярском магазине его продадут за десять рублей. Далее следует снять подголовник переднего кресла — стоящего непосредственно перед детским — и аккуратно вставить «файл», закрепив его ножками того самого подголовника. Держится крепко!
Ну а дальше все просто: берем домашний планшет, включаем подборку выступлений полюбившихся персонажей и вставляем в полученное крепление. Лежит гаджет в таком импровизированном «чехле» уверенно, никуда не выскальзывает, а если опасения все же есть, то одной скрепки будет достаточно, чтобы зафиксировать смартфон на месте «на века». Стоит такая «инсталляция» — копейки, а спокойствие и тишина на заднем ряду — бесценны.