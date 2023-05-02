Как навсегда убрать блики на приборной панели и экране мультимедиа

Автопроизводители давно осознали, что гонка технологий в моторах и подвеске, трансмиссии и эргономике дает весьма небольшой приток заинтересованных покупателей. То ли дело экран мультимедиа! Вставил в парприз телевизор, и у дилеров выстроились очереди.

Mercedes-Benz — помните, был такой популярный бренд — и вовсе соединил приборную панель, магнитолу и бардачок в один сплошной экран, который норовит загнуться на дверь и уползти к задним пассажирам. Так, наверное, в следующих поколениях будет — в тех, что приедут к нам из Эмиратов. Впрочем, зачем нам «Мерседес», если есть «китайцы»? Там экраны еще больше, шире и круче. Еще чуть-чуть, и, кажется, мониторы появятся даже под педалями.

Увлечение автостроителей «телевизорами» привело к тому, что в солнечный день становятся непонятны ни скорость, ни обороты двигателя, ни показания бортовых систем — все эти ЖК-дисплеи неистово отражают лучи, так что водителю остается ехать «по звуку» или на ощупь, вспоминая старый добрый «Жигуль», где аналоговые шкалы были бережно утоплены в приборную панель.