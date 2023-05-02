Как навсегда убрать блики на приборной панели и экране мультимедиа

Автопроизводители давно осознали, что гонка технологий в моторах и подвеске, трансмиссии и эргономике дает весьма небольшой приток заинтересованных покупателей. То ли дело экран мультимедиа! Вставил в парприз телевизор, и у дилеров выстроились очереди.
Mercedes-Benz — помните, был такой популярный бренд — и вовсе соединил приборную панель, магнитолу и бардачок в один сплошной экран, который норовит загнуться на дверь и уползти к задним пассажирам. Так, наверное, в следующих поколениях будет — в тех, что приедут к нам из Эмиратов. Впрочем, зачем нам «Мерседес», если есть «китайцы»? Там экраны еще больше, шире и круче. Еще чуть-чуть, и, кажется, мониторы появятся даже под педалями.
Увлечение автостроителей «телевизорами» привело к тому, что в солнечный день становятся непонятны ни скорость, ни обороты двигателя, ни показания бортовых систем — все эти ЖК-дисплеи неистово отражают лучи, так что водителю остается ехать «по звуку» или на ощупь, вспоминая старый добрый «Жигуль», где аналоговые шкалы были бережно утоплены в приборную панель.
Большие экраны — это, конечно, красиво и современно, но хотелось бы и информативности, привычных показателей. А то штрафы уж больно часто приходят — не «будильник» же на торпеду саморезами прикручивать. Хотя есть и другой способ решить проблему бликующих дисплеев — более простой и тоже весьма доступный: матовая пленка.
Да-да — как для экрана смартфона, только больше и чуть другая. Она поглощает солнечные лучи, защищает от царапин, борется с пылью и легко снимается при повреждении. За «шапку сухарей» на китайской барахолке можно отыскать пленку и в размер, однако куда проще и дешевле купить отрез, чтобы самостоятельно подогнать и приклеить. Метод прост, как сами знаете, чей автомат.
Итак, создав нужную атмосферу на даче, приступаем к «миру, труду и маю» в автомобиле. Отмываем экраны от отпечатков пальцев — они там есть, даже если забрали машину из салона только вчера — наносим пульверизатором тонкий слой воды, наклеиваем пленку, выгоняем воду и воздух пластиковой картой, отрезаем лишнее острым лезвием. И вуаля, наслаждаемся полученным результатом.
Как показывает практика, держится такая защита бесконечно долго, она добавляет автомобилю не только комфорта, но и стоимости при перепродаже, а сама стоит сущие копейки — не более пятисот-шестисот стремительно обесценивающихся рублей. Одним словом, реально доступное и простое решение. Как мы любим!