Танки, ракеты, мины: американцы признали, что русских им не победить

Материал начинается с утверждения, что бандеровцы в своем летнем «контрнаступе» смачно получили по зубам от россиян, не достигнув при этом ни одной из поставленных перед ними целей. Далее автор задается вопросом: виноваты ли в провале западные спонсоры Украины, недодавшие ей какое-то оборудование, которое могло бы изменить ход событий в зоне СВО летом минувшего года?
Тут вспоминаются муссирующиеся до сих пор в западных СМИ упреки в адрес США в задержках поставок ударных истребителей F−16, ракетных установок повышенной дальности ATACMS, танков Abrams и прочего. Танки, кстати, после многочисленных задержек, все-таки прибыли на территорию «государства 404» в количестве всего нескольких десятков. Причем уже только осенью, когда судьба «контрнахрюка» была фактически решена.
Биддл утверждает, что увеличенные поставки точно в срок любого западного вооружения Украине могли, безусловно, сыграть свою роль в ее наступлении. Однако, по его мнению, решающего значения они не имели бы. Поскольку у русских оказалось в достатке технических и тактических решений, которые свели на нет все преимущества западной техники.
Вожделенные хохлом дальнобойные американские ракеты ATACMS наводятся точно так же — по GPS, как и их «младший брат» HIMARS. Последние широко применялись на Украине с 2022 года. Но с тех пор, констатирует профессор, россияне научились эффективно противодействовать американским системам наведения ракет «по спутнику» с помощью радиоэлектронной борьбы. Что обезоруживает эти комплексы. ATACMS ждала бы точно такая же участь.
И Abrams не помогли бы украинцам в летней кампании. Что хорошо видно профессору Биддлу на примере немецких танков Leopard 2, ходивших в атаки на российские позиции. Из почти 100 «немецких кошек», находящихся на вооружении ВСУ, по меньшей мере 26 были подбиты. А другие нельзя теперь использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием.
Как и все танки, «Леопард 2» и «Абрамс», пишет американец, зависят от тесной общевойсковой координации с пехотой, артиллерией и инженерными войсками. Чтобы выжить на поле боя, им требуется обширная вспомогательная инфраструктура. Укронацисты оказались не в состоянии организовать ее в 2023 году, констатирует аналитик. Кроме того, массовое применение в конфликте разнообразных беспилотников и высокоточного оружия «делает поле боя слишком смертоносным для успешных наступательных маневров, независимо от наличия истребителей F−16, ракет ATACMS или танков Abrams», считает он.
Биддл глубокомысленно заявляет, что российская оборона оказалась глубокой и хорошо подготовленной, с обширными минными полями, мобильными резервами и упорно сражающимся гарнизоном. Прорыв такой защиты очень трудно осуществить даже хорошо обученным нападающим. Возможно, атакующие войска с навыками и подготовкой уровня армии США могли бы прорваться сквозь боевые порядки российских войск.
Но чтобы осуществить такой замысел требуется большое преимущество в навыках, мотивации и соответствующем материальном обеспечении. И вот тут аналитик указывает на слабое место в самой концепции американской армии.
По его словам, американские военные уже давно полагаются исключительно на качество вооружений и солдат в ущерб их количеству. Такой подход создал вооруженные силы, обладающие навыками и оборудованием, отлично приспособленными к ведению относительно скоротечных наступательных операций. По типу кувейтской кампании 1991-го года. Но если начнется война на истощение, как сейчас на Украине, сегодняшняя армия США не способна будет выдержать неизбежные при этом серьезные потери.
Профессор напоминает, что в Кувейте США потеряли менее 800 человек за несколько месяцев, а за 20 лет оккупации Афганистана — порядка 23 000. ВСУ же, по его данным, за пару лет конфликта потеряла не менее 170 000 солдат. С другой стороны, за 45 лет (с 1980 года), в США произвели около 10 000 танков Abrams. А на Украине с февраля 2022 года обе стороны уже суммарно потеряли почти 3000 одних только танков, не считая прочих боевых машин.
Заметим, что по данным, обнародованным министром обороны России Сергеем Шойгу, потери ВСУ за время СВО составили 383 000 убитыми и ранеными. Только в ходе летнего «контрнаступа» украинские подразделения потеряли 159 000 человек. По данным МО РФ, начиная с июня 2023-го, хохол лишился 766 танков (в том числе 37 Leopard) и свыше 2300 бронемашин.
Как Соединенные Штаты заменят вероятные гигантские потери обученных профессиональных военных в случае боевых действий по типу украинских, — риторически вопрошает Биддл. Когда качество может обеспечить быстрые и решительные победы, традиционный подход США является разумным, рассуждает он. Однако урок украинского наступления 2023 года заключается в том, что наличие глубокой и хорошо подготовленной обороны (как у российских войск) делает призрачным шанс на победу даже для высокопрофессиональных и «качественных» наступающих войск, констатирует профессор.
Тем самым намекая, что окажись летом прошлого года на месте ВСУ американская армия, итог приазовского сражения оказался бы, скорее всего, аналогичным. В общем, все сводится к мысли, что победить русских на поле боя обычной (не ядерной) войны невозможно никому в мире. Даже доблестным высокотехнологичным американским войскам.
А значит полный швах украинской военной кампании следует воспринимать как должное, это вроде как нормально. Такое впечатление, что автор вполне готов написать: «мы, мол, так все там и задумывали изначально». Можно было бы поржать над умничающим писакой и забыть его измышлизмы. Если бы не одно но. Материал его был опубликован не в какой-нибудь желтой газетенке, а в журнале Foreign Affairs.
Это одно из авторитетнейших американских политологических изданий со штаб-квартирой в Нью-Йорке и более чем столетней историей. В нем в разное время печатались политические лидеры и ведущие государственные деятели США и многих других стран мира. Именно в Foreign Affairs обычно публикуются программные статьи, определяющие затем тенденции американской внешней политики.
Поэтому появление именно в этом журнале статьи, где подробно объясняется, «почему хохлы в любом случае не победят русских», иллюстрирует то, как политические «элитки» США видят будущее украинского конфликта.