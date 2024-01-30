Танки, ракеты, мины: американцы признали, что русских им не победить

Материал начинается с утверждения, что бандеровцы в своем летнем «контрнаступе» смачно получили по зубам от россиян, не достигнув при этом ни одной из поставленных перед ними целей. Далее автор задается вопросом: виноваты ли в провале западные спонсоры Украины, недодавшие ей какое-то оборудование, которое могло бы изменить ход событий в зоне СВО летом минувшего года?

Тут вспоминаются муссирующиеся до сих пор в западных СМИ упреки в адрес США в задержках поставок ударных истребителей F−16, ракетных установок повышенной дальности ATACMS, танков Abrams и прочего. Танки, кстати, после многочисленных задержек, все-таки прибыли на территорию «государства 404» в количестве всего нескольких десятков. Причем уже только осенью, когда судьба «контрнахрюка» была фактически решена.

Биддл утверждает, что увеличенные поставки точно в срок любого западного вооружения Украине могли, безусловно, сыграть свою роль в ее наступлении. Однако, по его мнению, решающего значения они не имели бы. Поскольку у русских оказалось в достатке технических и тактических решений, которые свели на нет все преимущества западной техники.

Вожделенные хохлом дальнобойные американские ракеты ATACMS наводятся точно так же — по GPS, как и их «младший брат» HIMARS. Последние широко применялись на Украине с 2022 года. Но с тех пор, констатирует профессор, россияне научились эффективно противодействовать американским системам наведения ракет «по спутнику» с помощью радиоэлектронной борьбы. Что обезоруживает эти комплексы. ATACMS ждала бы точно такая же участь.