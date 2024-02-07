На нуле: какому датчику китайских авто точно нельзя верить

Страшно сказать, но нынче китайский автомобиль – главная и основная иномарка на российской дороге. С горем пополам пережив первую свою настоящую зиму, творения мастеров из Поднебесной продолжают колесить по отечественным дорогам, регулярно одаривая водителей все новыми седыми волосами. О еще одной «изюминке» изделий азиатского автопрома, которую никто не ожидал в XXI веке, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Менеджеры в дилерских центрах шутят – в курилке, конечно, подальше от клиентов – что лучшее место для китайской машины – на полке. Желательно в масштабе 1:24 – тогда она даст фору любому европейскому или американскому автомобилю. Красива, статна, современна, богато оснащена – заметьте, эти эпитеты одинаково хорошо подходят и телевизору, и смартфону, и вот теперь – автомобилю. Дьявол, как всегда, кроется в деталях.

Морозы и русские дороги существенно потрепали китайский имидж: блестки слезли, обвалился хром, вылезли скрипы и сверчки. Внезапно оказалась, что модная сенсорная панель гораздо лучше проявляет себя на подиуме и в торговом зале, чем на промерзшей стоянке около дома. Чудо современной оптики отказывается светить, батареи у самых электрических «китайцев» выдают в разы меньше, чем было заявлено, а коробки с моторами нуждаются в куда более бережном отношении, чем мы привыкли.

Фото АвтоВзгляд".

Есть и еще один досадный недостаток авто из КНР: датчики и компьютеры привирают. Особенно – топливные. Выезжая с заправки, машина с гордостью заявляет увесистые сотни километров доступного пробега, разжигая костер гордости за свой выбор в сердцах владельцев. Ишь, какая экономичная! Однако между показаниями топливной стрелки и одометром есть существенный диссонанс: пропорцию не посчитать, ибо она гуляющая.

Чем больше едешь на одной заправке – тем быстрее уходит горючее. Особенно болезненно это чувствуется на гибридных моделях, которые изначально заявляют чуть ли не тысячу километров до следующей АЗС, но на практике дело сводится к шестистам или около того. «Электрички», да по морозцу, вообще могут вдвое сократить обещанное.

Российские же водители привыкли к тому, что датчики точны, а показывают скорее в «плюс», оставляя небольшой запас на всякий случай. Но с «китайцами» не срабатывает: они очень неожиданно «обсыхают», вынуждая водителя тащиться с канистрой до заправки, чтобы вдохнуть жизнь в своего излишне технологичного «железного коня».

Стыд-то какой, да и ноги мокрые. В народе жива еще память поколений, которая твердит о пятидесяти доступных км с момента первого всполоха «лампы». Ох, что же ты с нами наделал, японский, европейский, американский и корейский автопром, к чему приучил?