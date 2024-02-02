Три проблемы китайских авто, решение которых разорит их владельцев уже завтра

Машины из КНР привлекают своим продвинутым дизайном, обилием тачскринов в салоне и мощью малообъемных турбомоторов. За последний год сотни тысяч российских автомобилистов стали обладателями этих «гаджетов на колесах». Но есть серьезные подозрения, что эти прекрасные «цветочки» через достаточно короткое время дадут крайне неприятные для автовладельцев «ягодки».

Так сложилось, что чуть ли не у подавляющего большинства китайских легковушек, раскатывающих сейчас по российским дорогам, в трансмиссии «сидит» роботизированная двухдисковая коробка передач. Китайские автобренды, использующие механизм подобного типа в своих машинах, очень ими гордятся и уверяют, что все в КП сделано точно так же, как и в агрегатах от немецких поставщиков «коробок». Мол, все надежно, качественно и долговечно. Но проблема в том, что проверить эти утверждения на практике на текущий момент невозможно: слишком короток срок реальной эксплуатации большинства автомобилей с китайскими «роботами».

Между тем, уже сегодня многие владельцы новеньких «китайцев» сообщают об одном очень неприятном «звоночке». Иногда после интенсивного разгона, иногда при движении в дорожном заторе, обитатели салона ощущают сильный запах «паленого сцепления». Который обычно образуется при перегреве дисков сцепления – когда они интенсивно проскальзывают друг относительно друга. Регулярность появления подобного запаха не сулит ничего хорошего автомобилисту. Ведь это – косвенное свидетельство того, что алгоритм и конструктивная реализация процесса переключения передач в «роботе» далеки от идеала.

фото: Лукойл

Ради сравнения напомним, что заставить «вонять сцеплением» автомобиль, оснащенный, скажем, фольксвагеновским «роботом» DSG, в обычных режимах эксплуатации практически невозможно. Такая КП работает как часы. Для ее перегрева нужен форс-мажор вроде долгого буксования в грязи или неукротимая любовь владельца машины к дрифту.

Однако даже как часы работающая DSG после 100 000 км пробега может потребовать замены тех или иных узлов. Что жирно намекает на неприятный факт: китайский «пованивающий робот» наверняка потребует дорогостоящего ремонта гораздо раньше 100-тысячного «юбилея». Причем не факт, что эта операция подпадет под гарантийную программу. И еще неизвестно, сколько будет стоить ремонт узла, и как долго придется ждать прибытия из КНР запчастей, потребных для него.

Вторая (и весьма весьма вероятно, что - массовая) беда китайских ТС связана с сомнительной надежностью их электрики и электроники. Уже сейчас в соцсетях и на профильных площадках в Сети «счастливые» обладатели свеженьких "поднебесных" машин самых разных брендов рассказывают о появлении неизлечимых «глюков» в электронном оборудовании их авто – мультимедиа, климат-контроля и т. д.

А также о случаях необъяснимого «умирания» различных блоков электрики – типа электрорегулировок сидений, стеклоподъемников, управления люками. Хотя эти случаи еще не носят повального характера, поскольку большинство машин из КНР, на надежность которых имеются нарекания, приобретено совсем недавно, в 2023 году. Но в мрачном свете встает вопрос: что же будет, когда срок реальной российской эксплуатации десятков тысяч этих ТС перевалит через отметку в год, два, три? Судя по текущему положению дел, прогноз для их владельцев явно не будет утешительным.

фото: Exeed

Ну и напоследок нельзя не упомянуть о традиционной для российских дорог «ржавой угрозе». В соцсетях хватает видеороликов, в которых авторемонтники и примазавшиеся к ним блогеры демонстрируют днища почти всех присутствующих на российском рынке моделей «китайцев». Да, кое-какие антикоррозийные меры, предпринимаемые тамошним автопромом они нам демонстрируют. Но глобально видно: почти любой «китаец» имеет целый набор мест на кузове, куда ржавчина добирается быстро и неотвратимо. В первые год-два автовладелец, скорее всего, не будет даже подозревать о творящемся на днище и в полостях корпуса его автомобиля коррозийном беспределе. А потом вся эта «красота» неминуемо вылезет на свет божий. Но предпринимать какие-либо защитные меры будет уже поздно...