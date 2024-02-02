Три проблемы китайских авто, решение которых разорит их владельцев уже завтра

Так сложилось, что чуть ли не у подавляющего большинства китайских легковушек, раскатывающих сейчас по российским дорогам, в трансмиссии «сидит» роботизированная двухдисковая коробка передач. Китайские автобренды, использующие механизм подобного типа в своих машинах, очень ими гордятся и уверяют, что все в КП сделано точно так же, как и в агрегатах от немецких поставщиков «коробок». Мол, все надежно, качественно и долговечно. Но проблема в том, что проверить эти утверждения на практике на текущий момент невозможно: слишком короток срок реальной эксплуатации большинства автомобилей с китайскими «роботами».
Между тем, уже сегодня многие владельцы новеньких «китайцев» сообщают об одном очень неприятном «звоночке». Иногда после интенсивного разгона, иногда при движении в дорожном заторе, обитатели салона ощущают сильный запах «паленого сцепления». Который обычно образуется при перегреве дисков сцепления – когда они интенсивно проскальзывают друг относительно друга. Регулярность появления подобного запаха не сулит ничего хорошего автомобилисту. Ведь это – косвенное свидетельство того, что алгоритм и конструктивная реализация процесса переключения передач в «роботе» далеки от идеала.
Ради сравнения напомним, что заставить «вонять сцеплением» автомобиль, оснащенный, скажем, фольксвагеновским «роботом» DSG, в обычных режимах эксплуатации практически невозможно. Такая КП работает как часы. Для ее перегрева нужен форс-мажор вроде долгого буксования в грязи или неукротимая любовь владельца машины к дрифту.
Однако даже как часы работающая DSG после 100 000 км пробега может потребовать замены тех или иных узлов. Что жирно намекает на неприятный факт: китайский «пованивающий робот» наверняка потребует дорогостоящего ремонта гораздо раньше 100-тысячного «юбилея». Причем не факт, что эта операция подпадет под гарантийную программу. И еще неизвестно, сколько будет стоить ремонт узла, и как долго придется ждать прибытия из КНР запчастей, потребных для него.
Вторая (и весьма весьма вероятно, что - массовая) беда китайских ТС связана с сомнительной надежностью их электрики и электроники. Уже сейчас в соцсетях и на профильных площадках в Сети «счастливые» обладатели свеженьких "поднебесных" машин самых разных брендов рассказывают о появлении неизлечимых «глюков» в электронном оборудовании их авто – мультимедиа, климат-контроля и т. д.
А также о случаях необъяснимого «умирания» различных блоков электрики – типа электрорегулировок сидений, стеклоподъемников, управления люками. Хотя эти случаи еще не носят повального характера, поскольку большинство машин из КНР, на надежность которых имеются нарекания, приобретено совсем недавно, в 2023 году. Но в мрачном свете встает вопрос: что же будет, когда срок реальной российской эксплуатации десятков тысяч этих ТС перевалит через отметку в год, два, три? Судя по текущему положению дел, прогноз для их владельцев явно не будет утешительным.
Ну и напоследок нельзя не упомянуть о традиционной для российских дорог «ржавой угрозе». В соцсетях хватает видеороликов, в которых авторемонтники и примазавшиеся к ним блогеры демонстрируют днища почти всех присутствующих на российском рынке моделей «китайцев». Да, кое-какие антикоррозийные меры, предпринимаемые тамошним автопромом они нам демонстрируют. Но глобально видно: почти любой «китаец» имеет целый набор мест на кузове, куда ржавчина добирается быстро и неотвратимо. В первые год-два автовладелец, скорее всего, не будет даже подозревать о творящемся на днище и в полостях корпуса его автомобиля коррозийном беспределе. А потом вся эта «красота» неминуемо вылезет на свет божий. Но предпринимать какие-либо защитные меры будет уже поздно...