Вы не поверите: почему советские инженеры запрещали прогревать автомобиль

Весь наш водительский опыт основывается на тех знаниях, что мы получили в детстве от отца да от деда, которые вынуждены были сами заниматься обслуживанием машины или умели находить пути к дефицитному сервису. Именно их слова лежат в основе, стали аксиомой, не требующей доказательств и проверок. Однако, как показывает практика, многие вековечные доводы не всегда имеют под собой основу. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

19876 Почему двигатель не прогревается до рабочей температуры Стрелка внизу, расход высокий, из печки — холод В ассортименте гаражных споров и пересудов довольно ограниченный список тем. И одна из самых популярных: греть или не греть машину перед поездкой. Три четверти спикеров безапелляционно голосуют за первый вариант: деды грели и мы будем! Если у второй стороны нашлись какие-то аргументы против, следует рассказ про разбегающееся по двигателю масло и расширяющийся до ходовых параметров под воздействием металл. Шах и мат.

Логика тут без всяких сомнений присутствует. Но автомобиль штука сложная, разработанная ребятами с очень большим мозгом и не менее впечатляющими знаниями, которые диплом защищали. Причем не гуманитарных наук, а самых технических. И на работу, с высокой долей вероятности, их не по блату и по родству брали, а по навыкам. Так что самый верный аргумент находится не в гаражном споре, а в мануале по эксплуатации автомобиля. И порой там можно найти крайне любопытные (если не сказать – крамольные) истины.

Итак, достаем из-под сукна святая святых: руководство по эксплуатации М-21 «Волга», той самой, с оленем, написанное коллективом авторов, изданное «Государственным научно-техническом издательством машиностроительной литературы» в 1962 году. Книжка содержит, честно говоря, немало откровений, которые недурственно было бы прочитать и водителю в XXI веке. Однако нас интересует конкретный момент – прогрев движка. Далее – слово инженерам, оригинальная орфография и пунктуация сохранены:

Фото АвтоВзгляд.

– Для увеличения срока службы двигателя необходимо, – пишут они, – чтобы прогрев двигателя происходил возможно быстрее. Для этого пуск двигателя необходимо производить при закрытых жалюзи, и сразу после пуска рекомендуется начинать движение, но только на малых скоростях. Двигатель во время движения автомобиля, работая с небольшой нагрузкой, прогревается за меньшее число ходов поршня, чем это было бы при работе двигателя вхолостую».

Что хочется особо подчеркнуть. Во-первых, историю про жалюзи, которые необходимо держать закрытыми: здравствуй, родимая картонка перед радиатором, над которой все смеялись. Отныне и вовеки веков считаем тебя одобренной советскими инженерами!

Во-вторых, сам факт прогрева на малых оборотах двигателя как более лояльный, чем на холостых. А в-третьих, расхождение слов первоисточника с народной молвой. Вывод прост: читайте профильную литературу и делайте выводы только на основе проверенной информации. Гигиена информационная в наше непростое столь же важна, как и чистка зубов.