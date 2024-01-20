Почему не стоит долго прогревать китайские автомобили в мороз

На вопрос о необходимости прогрева автомобиля в России принято отвечать утвердительно: ну кто, спрашивается, в здравом уме решит поехать «на холодную» в −30? Да и при меньших морозах обычно хотя бы 5—10 минут мотору поработать дают: пока снег с крыши уберем, пока вещи по салону разложим, пока руль и сиденья нагреются. Привычная и не требующая каких-либо обоснований жизнь, ежегодно подкидывающая нам 4—5 месяцев зимы.

Но в 2023 году тенденции слегка изменились: на российских дорогах внезапно и почти мгновенно оказались тысячи китайских машин к нашим морозам, как выяснилось позже, совсем неготовых. А тут, как на зло, самая настоящая, былинная и сказочная русская зима: с трескучими морозами и затяжными снегопадами. Никогда ведь такого не было, никто и предположить не мог! А уж китайцы, по умолчанию производящие машины совсем для другого климата, тем более. И вот что из этого вышло.

Замерзли аккумуляторные батареи, погасли датчики, отказались от дальнейшего сотрудничества многодюймовые экраны и дивного дизайна сенсорные панели. Кто-то просто не завелся, а у других отвалились от холода педали. Печально. Однако сразу в нескольких городах была замечена ситуация, ранее никогда не встречавшаяся. Особенно — в столь массовых масштабах. Дело в том, что многие китайские авто порадовали своих пользователей неисправностями в системе выхлопа. И некоторые водители даже успели найти истинную причину этих самых неисправностей.