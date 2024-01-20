Почему не стоит долго прогревать китайские автомобили в мороз

На вопрос о необходимости прогрева автомобиля в России принято отвечать утвердительно: ну кто, спрашивается, в здравом уме решит поехать «на холодную» в −30? Да и при меньших морозах обычно хотя бы 5—10 минут мотору поработать дают: пока снег с крыши уберем, пока вещи по салону разложим, пока руль и сиденья нагреются. Привычная и не требующая каких-либо обоснований жизнь, ежегодно подкидывающая нам 4—5 месяцев зимы.
Но в 2023 году тенденции слегка изменились: на российских дорогах внезапно и почти мгновенно оказались тысячи китайских машин к нашим морозам, как выяснилось позже, совсем неготовых. А тут, как на зло, самая настоящая, былинная и сказочная русская зима: с трескучими морозами и затяжными снегопадами. Никогда ведь такого не было, никто и предположить не мог! А уж китайцы, по умолчанию производящие машины совсем для другого климата, тем более. И вот что из этого вышло.
Замерзли аккумуляторные батареи, погасли датчики, отказались от дальнейшего сотрудничества многодюймовые экраны и дивного дизайна сенсорные панели. Кто-то просто не завелся, а у других отвалились от холода педали. Печально. Однако сразу в нескольких городах была замечена ситуация, ранее никогда не встречавшаяся. Особенно — в столь массовых масштабах. Дело в том, что многие китайские авто порадовали своих пользователей неисправностями в системе выхлопа. И некоторые водители даже успели найти истинную причину этих самых неисправностей.
Взорвавшийся глушитель у Chery Tiggo 7 Pro Max, гирлянда неисправностей у GAC GN8 и многих-многих других китайских автомобилей, волей случая оказавшихся в России, связаны с одной и той же бедой: в китайской выхлопной системе скапливается вода. А если машину регулярно прогревать — то H2O наберется немало.
Достаточно, чтобы эту самую систему полностью перекрыть. Где-то, как в случае с «Чери», выхлопную разорвало, где-то обошлось «малой кровью». Но вердикт понятен: греть «китайца», тем более делать это долго, по нескольку раз запуская автозапуск, не стоит. Иначе потом придется снимать коллектор, магистраль и глушитель, разбирать и вытаскивать оттуда лед.
И вот тут уже придет на помощь европейская итерация прогрева: минутку-две помолотил мотор — и надо ехать. Да, это вредно для двигателя, да, сразу давать нагрузку не стоит, пусть прогревается в рабочем режиме, но на низких оборотах. Однако греть его по старой советской привычки «до подъема стрелки» точно не нужно — дорого потом систему перебирать.